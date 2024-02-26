Бойцы ВС РВ рассказали об успешной практике применения дронов в зоне СВО МО: FPV-дроны активно уничтожают позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» активно уничтожают замаскированные блиндажи, опорные пункты, бронированную технику и живую силу ВСУ на Южно-Донецком направлении в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ. Командир ударного взвода БПЛА с позывным Искра рассказал, что FPV-дрон по разведданным отрабатывает цель за три-четыре минуты.

У нас есть снаряды, в простонародье называемые «морковками» от РПГ, переделанные для уничтожения легкой или тяжело бронированной техники. Если мы заметили, что поехал танк или БТР противника, дается команда оператору БПЛА <...>. Он снаряжает снаряд на FPV-дрон и по команде отправляет его в тот участок местности, который нам сообщили по разведданным, и в течение трех-четырех минут отрабатывает по выявленной цели, — поделился офицер.

Командир отделения ударного взвода БПЛА с позывным Барсук объяснил, что выбор ударных беспилотников зависит от веса груза. Используются и кумулятивные снаряды, и осколочно-фугасные.

Постоянно совершенствуем свои навыки. В основном, блиндажи разбираем, по пулеметным точкам работаем. Урон довольно-таки значительный. Смотря, какой снаряд подцепишь. Осколочно-фугасными снарядам работаем по пехоте, легкобронированной технике. По блиндажам работаем кумулятивными снарядами, потом осколочным можно добить, — резюмировал командир.

Ранее бывший разведчик ВС США, военный аналитик Скотт Риттер заявил, что российские бойцы «охотятся» за украинскими отрядами операторов БПЛА, чтобы лишить ВСУ преимущества в проведении эффективных операций.