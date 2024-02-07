FPV-дрон поджарил оборудование РЭБ ВСУ в Сумской области и попал на видео Котенок показал кадры уничтожения FPV-дроном оборудования РЭБ ВСУ

Фото: МО РФ

Военнослужащие ВС РФ

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором, по его словам, российский FPV-дрон уничтожает оборудование РЭБ, закрепленное на вышке высотой в несколько десятков метров. По его данным, это произошло в населенном пункте Старая Гута в Сумской области.

На кадрах видно, как дрон, выбрав нужную высоту, приближается к вершине вышки, на которой было размещено радиолокационное оборудование. На видео показаны кадры уничтожения этой вышки, как с камеры дрона-камикадзе, так и с другого беспилотника. В результате столкновения дрона произошла огненная вспышка.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство FPV-дронов в России будет увеличено до сотен тысяч, а тяжелых авиационных беспилотников — до десятков. По его словам, в ближайшие три года порядка 100 млрд рублей будет направлено на новые разработки и продвижение этой номенклатуры.

До этого Министерство обороны РФ опубликовало видео работы операторов FPV-дронов группировки войск «Запад». На кадрах видно, как бойцы подготавливают беспилотник, выходят на позицию и запускают аппарат в небо. При этом военнослужащие используют VR-очки. По данным российского военного ведомства, это позволяет оператору лучше ориентироваться в пространстве.