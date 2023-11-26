FPV-дрон «Отважных» отправил танк ВСУ на кладбище военной техники «РВ»: украинский танк сожгли с помощью дронов-камикадзе

Фото: МО РФ

Группировка российских войск «Отважные» уничтожила танк ВСУ с помощью дрона, управляемого от первого лица (FPV), сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Украинские военные успели покинуть бронемашину до того, как второй дрон по ней ударил.

Канал уточняет, что FPV-дрон подбил украинский танк почти сразу после того, как он выехал на выполнение боевой задачи. Бойцам ВСУ удалось сбежать. Вскоре после этого к танку подлетел второй дрон и сбросил внутрь башни взрывчатку, которая сожгла выведенную из строя бронетехнику.

Как сообщалось ранее, украинская армия потеряла иностранную бронетехнику в районе населенного пункта Работино. На кадрах, опубликованных военным корреспондентом Юрием Котенком, можно увидеть самоходную артиллерийскую установку М109, стреляющую 55-мм снарядами, а также американскую бронемашину М2А2 Bradley. Члены экипажей украинских машин погибли в результате нанесенного удара.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры, на которых бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота подбивают танки ВСУ. По данным канала, кадры были сняты на северном фланге Артемовска в ДНР. Точным огнем украинские танки были уничтожены вместе с экипажами при попытке атаковать позиции ВС РФ.