ФосАгро направит на развитие рудно-сырьевой базы в Кировске 160 млрд рублей

Фото: Пресс-служба ФосАгро

ФосАгро направит на развитие рудно-сырьевой базы в Кировске 160 млрд рублей. На полях Петербургского международного экономического форума компания заключила соглашение с правительством Мурманской области о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта развития рудно-сырьевой базы Кировского горно-обогатительного комплекса.

На реализацию инвестиционного проекта на период до 2033 года запланированы капвложения в размере 160 млрд рублей. Компания гарантирует сохранение текущего уровня занятости на своих предприятиях, находящихся на территории региона. Со своей стороны, областное Правительство рассмотрит возможность предоставления мер государственной поддержки инвестиционной деятельности компании в рамках действующего законодательства.

«Подписанное нами соглашение создает прочную основу для развития горно-обогатительной индустрии Кольского Заполярья, дальнейшего роста экономического потенциала Мурманской области и всей нашей страны, - отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. - Выражаю искреннюю благодарность губернатору Мурманской области Андрею Владимировичу Чибису и Правительству региона за поддержку, контуры которой обозначены подписанным соглашением. Уверен, что наши совместные усилия сделают и Мурманскую область, и всю нашу страну еще сильнее».

Реализация инвестиционного проекта будет способствовать социально-экономическому развитию региона, расширению налоговой базы консолидированного областного бюджета, улучшению экологической обстановки, развитию промышленного потенциала Мурманской области, повышению производительности труда и росту экономики региона.

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, за последние 5 лет российские компании инвестировали более 1,2 трлн рублей в производства и предприятия на территории Мурманской области. На ближайшие 10 лет в инвестпортфеле региона находятся проекты с инвестициями еще в более 3,2 трлн рублей.

«Это говорит о хорошем сотрудничестве, которое выстроено между правительством и нашими партнерами для взаимовыгодного развития экономики региона. И сегодняшнее соглашение с одним из ключевых партнёров Мурманской области - компанией «ФосАгро» об инвестициях не менее 160 млрд рублей до 2033 года только подтверждает этот тезис. Мы оказываем всестороннюю поддержку компаниям, которые модернизируют и развивают свои предприятия, обеспечивая рабочие места для северян и пополняя налоговую базу регионального бюджета», - отметил Андрей Чибис.

ФосАгро ведет планомерную работу по развитию рудно-сырьевой базы своего горно-обогатительного комбинтата. Так, в марте 2024 года состоялся ввод в эксплуатацию добычного горизонта +10 метров Кировского рудника. Инвестиции в реализацию этого проекта превысят 36 млрд рублей. В результате общий объем запасов апатит-нефелиновой руды, вовлекаемой в разработку, составил порядка 300 млн тонн. В перспективе новый горизонт будет способствовать наращиванию объемов добычи руды Кировским рудником до 25 млн тонн руды к 2025 году. Ожидается, что к 2028 году производительность горизонта достигнет 9,4 млн тонн в год. Также компанией активно ведется строительство нового рудника в Хибинах для разработки месторождения «Плато Расвумчорр». Суммарный объем капитальных вложений в реализацию этого инвестпроекта составит около 38 млрд рублей. Также, в конце 2024 года АО «Апатит» планирует начать отработку подземным способом участка Гакман Юкспорского месторождения Кировского рудника.

Интересно, что накануне ПМЭФ обогатители горно-обогатительного комбината установили производственный рекорд – выработали юбилейную 750-миллионную тонну апатитового концентрата за всю историю предприятия. Этому достижению посвящен и стенд компании «ФосАгро» на питерском форуме. Благодаря яркой визуализации о рекорде узнает вся страна!