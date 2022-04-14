Форум Общественной палаты России начался в Новосибирске

Форум Общественной палаты России «Сообщество» начался в Новосибирске, сообщает «Сиб.фм». Он продлится до 16 апреля, в мероприятиях примут участие члены ОП РФ и спикеры из самого Новосибирска. Площадкой стал международный выставочный комплекс «Экспоцентр».

В этом году форум посвящён теме «Стабильность и защита. Векторы новой социально-экономической политики». В нём приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть.

Сегодня, 14 апреля, рассмотрят тему демографии и семейной политики, роль женщин в формировании безопасного будущего.

Всего предусмотрены 11 тематических блоков, в их рамках обсудят вопросы социальной помощи россиянам и беженцам из Донбасса. Также аспекты импортозамещения, патриотического воспитания и то, как формировать национальную систему оценки научных исследований.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу поддержки для работников, которые находятся на грани увольнения. Москвичи, рискующие потерять работу, смогут участвовать во временных общественных работах, а также пройти профессиональное и дополнительное обучение. На реализацию данной программы выделено 3,36 млрд рублей.