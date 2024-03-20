«Есть формы давления»: генерал ФСБ объяснил, как защитить фирмы от санкций Экс-генерал ФСБ Михайлов: у спецслужб есть формы давления для защиты компаний РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У российских специальных служб есть свои формы давления на некоторые сферы деятельности, в том числе зарубежные, рассказал NEWS.ru генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который призвал ФСБ поддерживать находящиеся под западными санкциями российские компании. По словам Михайлова, эти вопросы решаются по мере наступления проблем.

У российских специальных служб есть свои формы давления на некоторые сферы деятельности, в том числе зарубежные. Наверное, президент и имел это в виду. Плюс ко всему очень важно помогать российским компаниям, чтобы исключить возможность негативных явлений, с которыми в последнее время часто сталкиваются, когда наезжают и начинают отжимать бизнес. Все это решается в рабочем порядке по мере наступления проблем, — сказал Михайлов.

Ранее Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что российским спецслужбам следует уделить особое внимание антикоррупционной работе в сфере государственного оборонного заказа. Он также призвал ведомство обратить внимание на экономическую преступность в секторе реализации национальных проектов, а также федеральных и региональных программ. Путин на заседании коллегии также заявил, что все предатели, участвующие в диверсионно-разведывательной деятельности на стороне Вооруженных сил Украины, должны быть найдены и наказаны.