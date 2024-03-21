«Формальная победа на выборах»: что сказал Путин в обращении к россиянам

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны после обнародования официальных итогов выборов. О чем сказал глава государства, что пообещал россиянам, как оценил прошедший избирательный процесс?

Что сказал Путин о выборах президента России

По словам российского лидера, у каждого из кандидатов в президенты был свой подход к решению имеющихся в стране проблем. Путин заявил, что использует все конструктивные предложения и идеи экс-претендентов на пост президента РФ, которые нашли отклик у избирателей.

«Прошедшая кампания была напряженной и крайне ответственной, ведь по большому счету мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше, выбирали будущее для себя и своих детей. И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы», — сказал глава государства в видеообращении.

Также он поблагодарил всех россиян, принявших участие в голосовании, отметив, что люди уважительно отнеслись к своему гражданскому долгу.

Высокую оценку Путин поставил и работе избирательных комиссий. По его словам, они действовали «четко, грамотно и в соответствии с законом».

«Несколько слов и о работе избирательных комиссий всех уровней. Как всегда, вы действовали четко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом, а на наших исторических территориях члены избиркомов были примером для избирателей, проявляя мужество и смелость», — подчеркнул Путин.

Глава государства выразил благодарность гражданам, поддержавшим его кандидатуру на минувших выборах. Как отметил Путин, для него это намного важнее «формальной победы».

«Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой», — указал российский лидер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что пообещал Путин россиянам

Президент заявил, что сделает все от него зависящее, чтобы оправдать доверие россиян, уровень которого «повышает ответственность за Россию и благополучие народа страны».

«Благодарю всех вас за доверие. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы его оправдать. Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды. Сделаем все, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых недавно подробно говорил в послании, были реализованы», — пообещал Путин.

Прошедшие выборы показали, что сейчас Россия является одной большой и дружной семьей, которая вместе идет по избранному историческому пути, добавил глава государства.

Какие официальные итоги выборов президента России — 2024

21 марта глава ЦИК Элла Памфилова на спецзаседании комиссии озвучила официальные итоги голосования на президентских выборах в России. С результатом 87,28% победил Путин.

Николай Харитонов набрал 4,31% голосов избирателей. Владислав Даванков и Леонид Слуцкий получили 3,85% и 3,20% голосов соответственно. За действующего главу государства проголосовали 76 277 708 граждан.

Итоговая явка составила 77,49%. Всего на выборах президента проголосовали 87 576 075 избирателей. По словам Памфиловой, подобных показателей в современной истории России еще не было. За рубежом в выборах президента участвовал 388 791 избиратель.

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