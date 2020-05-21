Forbes включил в список самых богатых наследников России пять новых имён

https://static.news.ru/photo/d5778f68-9b42-11ea-8dcc-fa163e074e61_660.jpg Сулейман Керимов Фото: kerimovfoundation.org/Global Look Press

Издание Forbes представило традиционный ежегодный список самых богатых российских наследников. В нём появились пять новых имён.

Все они — представители двух семейств. Это сын и дочь главного владельца производителя удобрений «Фосагро» Андрея Гурьева, а также сын и две дочери сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова.

Первое место, как и в предыдущие годы, занял единственный сын крупнейшего акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, он может унаследовать состояние в $18 млрд. На втором месте сын и дочь основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона с долей в $10,1 млрд на каждого ребёнка. На третьей строчке рейтинга — сын главного акционера УГМК Искандера Махмудова — претендент на $9 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-президент Samsung Group Ли Чже Ён заявил, что не будет передавать право управления конгломератом своим детям по наследству.