Forbes включил в список самых богатых наследников России пять новых имён

Издание Forbes представило традиционный ежегодный список самых богатых российских наследников. В нём появились пять новых имён.
Все они — представители двух семейств. Это сын и дочь главного владельца производителя удобрений «Фосагро» Андрея Гурьева, а также сын и две дочери сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова.
Первое место, как и в предыдущие годы,
Ранее NEWS.ru писал, что вице-президент Samsung Group Ли Чже Ён заявил, что не будет передавать право управления конгломератом своим детям по наследству.
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