«Фонтанка»: в Петербурге кандидатам от «Яблока» в УИК вручили повестки

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Изданию «Фонтанка» член избиркома № 566 Павел Ходунов рассказал, что на заседании территориальной комиссии № 37 Калининского района Санкт-Петербурга двум кандидатам в члены участковой избирательной комиссии (УИК) от партии «Яблоко» выдали повестки в военкомат. Онлайн-ресурс с его слов сообщил, что на заседании рабочей группы, когда обсуждалось назначение новых членов УИК, присутствовал мужчина средних лет в военной форме.

Когда переходят к решению нашего вопроса, он к нам обращается и говорит, мол, вот вам по повестке каждому, — цитирует Ходунова «Фонтанка».

Издание утверждает, что в территориальной избирательной комиссии № 37 отказались комментировать эту информацию, сославшись на занятость, а в горизбиркоме «Фонтанке» не ответили.

Накануне председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов назвал подделкой появившуюся в Сети фотографию «приказа» главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу о мобилизации 300 тысяч граждан после выборов президента. По словам генерала, это проделки оппонентов России.

В сентябре 2023 года «Фонтанка» писала о повестках, которые начали приходить подлежащим призыву на военную службу гражданам. Они содержали предупреждение о возможном увеличении срока службы. В военном комиссариате Петербурга Адмиралтейского и Кировского районов прокомментировали, что в повестке речь идет о повышении возраста призыва.