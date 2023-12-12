ФНС опровергла взлом украинскими хакерами налоговой системы России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Информация о взломе налоговой системы РФ, распространенная рядом интернет-ресурсов, не соответствует действительности, рассказали NEWS.ru в Федеральной налоговой службе России. В ведомстве отметили, что все сервисы налоговой работают штатно и данные граждан в безопасности.

Информация о взломе налоговой системы России не соответствует действительности. Сегодня некоторые интернет-ресурсы опубликовали данные, что украинским хакерам удалось взломать и «уничтожить инфраструктуру» налоговых органов России и что якобы все серверы получили вредоносное программное обеспечение. Все сервисы ФНС России, официальный сайт и другие каналы взаимодействия как с другими ведомствами, так и с налогоплательщиками работают в штатном режиме. Распространяемая информация об уничтожении данных, захвате трафика не соответствует действительности, — уточнили в ФНС.

Как указывают в службе, интернет-пользователи обращают внимание, что сбоев в работе ФНС нет. Согласно полученной информации, все данные налогоплательщиков, а также инфраструктура федерального органа России по-прежнему в безопасности и надежно защищена.

Ранее появилась информация о том, что ФНС арестовала счета одной из компаний режиссера Никиты Михалкова, ООО «Тёмино-Лесное». По данным канала, ранее фирма добилась уменьшения арендной платы за лесной участок в 30 тысяч гектаров.