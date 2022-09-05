Флиртующего робота представили на Восточном экономическом форуме

Фото: Дмитрий Феоктистов/фотохост-агентство ТАСС

Сервисный робот-промоутер «Алекс» в павильоне «Территория инновации» на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке представили умеющего реагировать на флирт андроида «Алекса», робот имеет лицо, руки, ноги и обворожительную улыбку, сообщил «ФедералПресс». Гости мероприятия также смогли познакомиться с робопсом и послушать лекцию от робота-учителя «Адама».

Робот «Алекс» был создан для замены человека в работе и быту. Создавшая его компания «Промобот» ранее представляла робота-буфетчицу «Дуняшу» на Петербургском международном экономическом форуме. Андроиды способны автономно работать и общаться с человеком. Так, «Алекс» умеет реагировать на обращения человека и даже отвечать на флирт и комплименты в его адрес. Так, если сказать роботу, что у него красивая улыбка, он ответит: «Это вы правильно подметили».

Представленные в павильоне Приморского края робот-преподаватель «Адам» умеет вести диалог, выражать эмоции и двигаться. Он также распознает лица и управляется системой виртуальной реальности. Также на «Улице Дальнего Востока» можно встретить роботизированного пса. Он умеет следовать за человеком, выполнять команды и распознавать лица, а также выполнять простейшие команды — сидеть, лежать и кувыркаться.

Ранее один из руководителей пермской компании «Промобот», создавшей робота «Дуняшу», Олег Кивокурцев рассказал, что Россия может начать поставлять ее в Малайзию, Сингапур, Таиланд, Индию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Казахстан. По его словам, «Дуняши» уже продают кофе, мороженое и газировку в двух парках — в Перми и Нижнем Новгороде, работают в МФЦ Москвы и Перми, а также стали пациентами-тренажерами для студентов Пермского государственного медицинского университета.