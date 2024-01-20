ВС России подняли флаг над еще одним населенным пунктом в ДНР «РВ»: бойцы ВС России установили триколор над Богдановкой и движутся к Часову Яру

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что российская армия установила флаг РФ над Богдановкой. По данным канала, бойцы продолжают штурмовать село по флангу Артемовска, тем самым приближаясь к Часову Яру.

Бойцы 200-й бригады Северного флота и Добровольческого корпуса ведут наступательную операцию, вытесняя врага из населенного пункта и посадок около него. Флаг символически поднят над Богдановкой бойцами, обозначающими продвижение вперед. В районах Клещеевки, Богдановки и Хромового продолжается ад, — пишут военкоры.

До этого российские военные поразили несколькими советскими ракетами П-35Б позиции комплексов ПВО войск Украины в Одессе, сообщил информированный источник. Он уточнил, что использовались ракеты с оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВС России возьмут под контроль Авдеевку к 1 марта. По его словам, на ход СВО существенно повлияли удары по предприятиям украинской оборонной промышленности, в том числе и цехам производства беспилотников. Дандыкин уверен, что подразделения ВСУ в Авдеевке ждет судьба бойцов на «Азовстали», которые были вынуждены сложить оружие.