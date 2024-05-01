Флаг России и продолжение боев: что известно о взятии Работино 1 мая

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

СМИ сообщают, что бойцы ВС РФ подняли российский флаг над селом Работино на Запорожском направлении. Правда ли это, что сейчас происходит в Работино, под чьим контролем населенный пункт?

Правда ли, что Работино перешло под контроль ВС РФ

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 30 апреля сообщил, что село Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта перешло под контроль российской армии.

«После тяжелых боев возвращен под полный контроль ВС РФ населенный пункт Работино», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

В беседе с РИА Новости он также рассказал, что основные силы ВСУ оставили Работино, покинув позиции в северной части села, идет зачистка оставшихся небольших групп противника. 1 мая Рогов сообщил, что российские военные подняли флаг РФ над Работино.

«Точечные очаги сопротивления противника в Работино еще остались. Продолжаются стрелковые бои. Наши ребята дошли до северных окраин села, где раньше находился противник, и подняли флаг Российской Федерации», — сказал он.

Ролик с поднятием российского флага над Работино появился в ряде источников. В частности, соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко.

«Добрый вечер. Работино под флагом России», — пишет он.

В то же время Telegram-канал «Два майора» опровергает информацию о том, что ВС РФ взяли Работино. По данным источника, несмотря на продвижение и успехи российской армии на этом направлении, населенный пункт еще не находится под полным контролем Вооруженных сил России. Также «Два майора» пишет, что распространившееся в Сети видео с поднятием российского флага над Работино представляет собой нарезку из роликов, снятых в марте текущего года.

Военный корреспондент Александр Коц также сообщал, что в Работино по-прежнему остаются очаговые точки сопротивления. По его словам, это связано «с непониманием обстановки вокруг и отсутствием связи». Он опубликовал видеозаписи, на которых село снято с дрона. На кадрах видна разбитая техника ВСУ и разрушенные строения.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

Что сейчас происходит в Работино

Как сообщал Telegram-канал «Рыбарь» вечером 30 апреля, бойцы ВС РФ смогли выбить ВСУ с северной окраины Работино. Украинские войска были вынуждены отступать в сторону села Копани.

«На Запорожском направлении российские войска выбили противника с северной окраины Работино и вынудили отступить в направлении Копаней. На продвижение ВС РФ повлияла в том числе переброска сил противника на другие ослабленные участки фронта», — писал «Рыбарь».

Эту информацию подтверждал военкор Евгений Лисицын.

«Наши парни вытеснили противника с северной окраины Работино и заставили отступить в сторону Копаней. Переброска сил противника на другие направления способствовала продвижению ВС РФ», — отмечается в публикации в Telegram-канале журналиста.

Telegram-канал WarGonzo утром 1 мая сообщал, что российские войска продолжают штурмовые действия в Работино при серьезном сопротивлении со стороны украинской армии.

«Продолжаются штурмовые действия российских войск в Работино. ВСУ оказывают серьезное сопротивление. ЛБС без существенных изменений», — писал источник.

Ранее WarGonzo называл преждевременными разговоры о том, что ВС РФ установили контроль в Работино, поскольку они проводят штурмы позиций ВСУ ежедневно.

«Остатки этого населенного пункта ежедневно подвергаются артиллерийским ударам, а все подходы-отходы, тропы и дороги заминированы так плотно, что уже никто не знает, где кончаются наши мины и начинаются украинские. Вдобавок закрепляться там по большому счету просто негде, все разрушено до основания, а укрываться штурмовикам приходится под сгоревшей техникой. И даже если боец все-таки нашел мало-мальски пригодное укрытие, то его сразу же начинают атаковать дроны противника, и атакуют до тех пор, пока есть по кому бить», — говорится в публикации Telegram-канала.

По мнению авторов WarGonzo, без артиллерийских ударов по флангам со стороны Вербового, а также со стороны Нестерянки и Копаней, Работино, предположительно, так и будет оставаться в серой зоне.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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