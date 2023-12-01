Флаг РФ появился на западной окраине Марьинки: что пишут военкоры 1 декабря «Два майора»: ликвидирован боец «Азова», взятый в плен в Мариуполе в 2022 году

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Битва за Марьинку, блокирование техники ВСУ у Авдеевки, снижение финансирования армии Украины, ликвидация взятого в 2022 году в плен в Мариуполе бойца «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают интересные новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Военная хроника» объяснила, почему ситуация у Авдеевки похожа на историю с «Азовсталью»

«Два видео с поражением бронетехники ВСУ внутри территории Авдеевского коксохима были опубликованы с разницей в пару дней. На одном из них поражение техники осуществляется ракетой ЛМУР, предположительно, экипажем ударного вертолета Ми-28НМ, на другом — применение, предположительно, корректируемой авиабомбы и уничтожение бронетехники ВСУ внутри тоннеля под железнодорожным полотном АКХЗ. О чем говорят эти факты? Во-первых, хорошо заметно, что элементы одного из наиболее мобильных соединений ВСУ постепенно ограничиваются в маневре. До поражения в тоннеле АКХЗ БМП M2 Bradley 47-й бригады ВСУ уничтожались в районе Очеретина во время переброски, однако запирание техники внутри АКХЗ позволяет предположить, что ситуация постепенно начинается развиваться так же, как в первые дни осады „Азовстали“ в Мариуполе. Тогда ключевым элементом боя также стало блокирование украинской техники внутри промзоны», — отмели авторы канала.

Во-вторых, пишет «Военная хроника», хорошо заметно, что дроны, армейская и фронтовая авиация вполне комфортно чувствуют себя в районе Авдеевки и непосредственно над АКХЗ, что говорит о сниженных возможностях гарнизона ВСУ в ПВО и РЭБ.

«В-третьих, как минимум элементам 47-й бригады больше не удается передвигаться внутри территории АКХЗ в безопасности. Эта возможность частично отсутствовала и ранее, однако теперь обстановка ухудшилась. Механизированные соединения ВСУ не владеют инициативой, контроль местности крайне ограничен, а если риски поражения техники высоки (раз ее прячут), значит, и контрбатарейная борьба, и разведка, и ПВО севернее и восточнее коксохима не принесли должных результатов. Какой вывод можно сделать? Особенно сильно положение ВСУ может осложниться в случае одновременного прорыва ВС РФ к Очеретину на северном фасе и рубежу Тоненькое — Ласточкино — Орловка на южном выступе под Авдеевкой. Если это произойдет, то гарнизон Авдеевки и находящиеся на коксохиме подразделения украинской армии рискуют оказаться практически в окружении, после чего командованию ВСУ придется срочно выбирать наиболее приемлемый из плохих вариантов», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

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«Несколько часов назад появились сообщения о полной зачистке Марьинки: поводом стало утреннее видео с российским флагом, водруженным над домом на Комсомольской улице на самой западной окраине города. Тем не менее говорить о взятии Марьинки сильно преждевременно — противник по-прежнему держит позиции в северо-западной части. И для полного уничтожения украинских сил в этом районе необходимо провести еще немало работы. Трудности для проведения штурмовых действий все те же: город сейчас представляет сплошные руины, которые прекрасно просматриваются с воздуха со всех сторон. Бои фактически идут от подвала к подвалу — других укрытий в этой местности просто нет. Это создает сложности для закрепления на взятых рубежах. У ВСУ, впрочем, проблемы аналогичные с той поправкой, что по мере медленного продвижения ВС РФ снабжать свои очаги обороны в руинах Марьинки им будет все сложнее», — отметили авторы канала.

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«Первое. Мнение западных аналитиков: „контрнаступ“ не удался из-за невозможности „перемешать русских солдат с землей огнем артиллерии, пушек не хватило“. Ответ: на каждых 2–3 км нашей оборонительной линии в первые ночи „контрнаступа“ разрывалось до 1000 боеприпасов. Второе. Финансирование ВСУ сокращается, но нам нельзя рассчитывать, что противник ослабнет. Мы должны понимать: воюем с НАТО, и эта организация не ослабнет. Желая мира и безопасности, нужно быть способным защититься от самого сильного врага. И враг должен об этом знать. Мы идем к победе, совершенно уверенные в собственной моральности и правоте», — написал военкор.

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«От судьбы не уйдешь, ликвидирован террорист „Азова“, впервые захваченный в Мариуполе. Горбатенко Егор — нацист, из футбольных фанатов. Сдался в плен в мае 2022 года на „Азовстали“ в Мариуполе, попал в колонию в Еленовке, где выжил после удара ВСУ HIMARS по бараку. Был обменян 21 сентября 2022. Восстановился, отбыл на фронт. Погиб в лесах под Кременной 8 ноября 2023 года», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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