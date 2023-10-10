Физиогномист разоблачил игру на камеру «плачущего» по Израилю Кирби Физиогномист Воеводин: плачущий по Израилю Кирби немного играл на камеру

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джон Кирби

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби немного играл на камеру, когда пытался не заплакать в разговоре о погибших в Израиле, заявил NEWS.ru физиономист Олег Воеводин. По его словам, на это указывают несколько признаков. Как минимум у политика не покраснело лицо, как это бывает во время плача.

Здесь мы видим немного игру на камеру. Он, может быть, переживает, но не так ярко, как он всегда переживал и переживает [по поводу чего-то]. Поэтому он хочет внешне показать, что он переживает. Во-первых, когда ролик начинается, мы видим, что он наклоняет голову к правому плечу, исподлобья куда-то смотрит. Во-вторых, когда человек плачет или переживает, у него краснеет лицо, но здесь мы этого не видим, — объяснил Воеводин.

Форма лица Кирби говорит о том, что такой человек редко за кого переживает по-настоящему, добавил эксперт. Некоторые черты также указывают, что он не искренен.

Если говорить о неискренности, то деление лица на две половинки, и спинка носа смотрит в сторону его правой руки. Это показывает, что он не искренен вообще, с самого детства. Он мог и не притворствовать, честнее бы было, — указал физиогномист.

Кирби чуть не заплакал в эфире телеканала CNN. Ведущий передачи показал политику кадры с захваченными в заложники детьми и погибшими. Сдерживая слезы, чиновник Белого дома заявил, что ему трудно на них смотреть.