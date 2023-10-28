Физик оценил угрозу Курчатову и Курску после попыток ВСУ ударить по АЭС Ожаровский: ядерные отходы АЭС в Курсе с малой вероятностью долетят до Курчатова

Фото: Concern Rosenergoatom/via Globallookpress.com/Global Look Press

Содержимое хранилища с радиоактивным отходами на территории Курской АЭС вряд ли может долететь до ближайшего к ней города Курчатова, расположенного на удалении в 4 км от атомного объекта, заявил в беседе с NEWS.ru физик-ядерщик Андрей Ожаровский. Он пояснил, что фактор погоды играет немаловажную роль в распространении опасных веществ. В дождь, ветер или снег все упадет рядом с АЭС, а вот в сухую погоду они могут разлететься на несколько километров. По его словам, самым опасным отходом является ядерное топливо.

Если говорить о близлежащих городах, то в КАЭС ближайший город — Курчатов — 4 км от АЭС, вряд ли что-то может долететь до города при разрушении хранилища, хотя многое зависит от погоды, — рассказал физик.

Ожаровский уточнил, что на АЭС несколько типов хранилищ, поэтому важно понимать, какое вещество содержится в том или ином помещении. Это могут быть продукты деления — цезий-134, цезий-137, стронций-90 и другие, известные по Чернобыльской аварии. Также это может быть не до конца сгоревшее урановое топливо — уран-238, уран-235 или же плутоний, если речь идет о хранилище ядерного топлива.

Что именно находится в хранилищах, зависит от типа хранилищ, — сказал ученый.

При разрушении хранилищ отработавшего ядерного топлива любого типа будут большие концентрации радиоактивных веществ на небольшой территории, в пределах нескольких сотен или, возможно, тысяч квадратных метров, продолжил он. По его словам, опасность веществ зависит от их концентрации.

Если говорить об отработавшем ядерном топливе, то это поработавшие внутри реактора, облученные тепловыделяющие сборки — внутри циркониевых трубок те самые урановые таблетки, которые подвергались облучению в реакторе, в них уран распадался, образовались те самые продукты деления — цезий, стронций, и вырабатывался плутоний. Та самая адская смесь, которая называется отработавшим ядерным топливом — наиболее опасный вид ядерных отходов, — подытожил он.

Ожаровский отметил, что плутоний является искусственным радионуклидом, который образуется в любом реакторе — плутоний-238, плутоний-239 и другие. Период полураспада плутония-239 — 24 тысячи лет, в то время как для цезия-137 и стронция-90 он составляет около 30 лет, отметил физик-ядерщик. Собеседник подытожил: cчитается, что радионуклиды распадаются почти полностью за 10 периодов полураспада.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что один из украинских дронов, атаковавших Курскую АЭС, врезался в склад ядерных отходов и повредил стены, два другие упали на комплекс административных зданий станции. Она предположила, что такого рода террористические атаки Киев совершает по прямому указанию западных кураторов. По предварительным данным, эти дроны были оснащены взрывчаткой, произведенной в странах Запада, уточнила она.