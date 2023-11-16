Финляндия закроет КПП на границе с Россией: какие, как попасть по земле Власти Финляндии закрыли четыре КПП на границе с Россией

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Кабмин Финляндии объявил о закрытии четырех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Через какие КПП нельзя будет проехать, почему Хельсинки ввел такие меры, можно ли будет попасть во земле?

Какие КПП закроют и когда

Въехать в Финляндию нельзя будет через КПП Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск в Ленинградской области и Ниирала — Вяртсиля в Карелии.

Вышеперечисленные пункты пропуска будут закрыты с субботы, 18 ноября. Ограничения будут действительны до 18 февраля следующего года. Остальные КПП продолжат работу.

«Правительство приняло решение закрыть часть восточной границы Финляндии. Пограничные переходы „Ваалимаа“, „Нуйямаа“, „Иматра“ и „Ниирала“ будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Подача заявлений о международной защите на сухопутной границе между Финляндией и Россией сосредоточена на пограничных переходах „Вартиус“ и „Салла“», — говорится в сообщении финского кабмина.

«Вартиус» (МАПП «Люття») расположен близ Костомукши в Карелии, МАПП «Салла» находится в Кандалакшском районе Мурманской области.

Какие будут последствия закрытия четырех КПП Финляндией

В финской таможне заявили, что грузовой трафик между Финляндией и Россией с 18 ноября практически остановится из-за решения кабмина страны закрыть четыре пограничных перехода.

Почему финны закрывают КПП

По словам главы МВД Финляндии Мари Рантанен, закрытие погранпереходов на восточной границе позволит прекратить незаконный въезд мигрантов на территорию государства. Она отметила, что власти готовы и к более решительным мерам при необходимости.

«Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась. Поправки в закон о пограничной охране были внесены в период последних выборов именно для таких ситуаций. Теперь эти инструменты использованы», — сказал на пресс-брифинге премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Как утверждает финский кабмин, «имеются признаки того, что власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу».

Во вторник, 14 ноября, Рантанен и Орпо заявили, что прибытие большого числа просителей убежища на пункты пропуска на границе РФ происходит «ввиду изменившейся политики России, которая пропускает лиц без виз и документов в Финляндию».

Как в России отреагировали на заявление Финляндии

Представитель МИД России Мария Захарова 15 ноября назвала дезинформацией доводы Финляндии о причастности РФ к наплыву мигрантов.

«Подобные утверждения кроме как дезинформацией назвать никак нельзя, и подобные претензии абсолютно беспочвенны. Мне кажется, что финские власти сами признают, что российская сторона не обязана заниматься, как они это называют, „отсеиванием мигрантов“», — указала Захарова.

По ее словам, если у Финляндии есть желание совместно поработать над вопросом наплыва мигрантов для предотвращения негативного сценария, то она может обратиться к российской стороне.

Сколько мигрантов прибывает в Финляндию через границу с Россией

15 ноября пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии на своей официальной странице в социальной сети сообщила, что во вторник, 14 ноября, в страну через Россию прибыло самое большое за год количество мигрантов за сутки — 50 человек. Убежище в Финляндии запросили граждане Сирии, Сомали, Ирака, Йемена и других государств.

«С 00:00 до 21:00 14 ноября прибыли 50 просителей убежища», — отмечается в сообщении финской погранохраны.

В понедельник, 13 ноября, в Финляндию прибыли 39 мигрантов, запросивших убежища, а за предыдущую неделю их количество составило 34. Всего с начала августа на территорию Финляндии через Россию добрались 110 мигрантов, уточняет погранохрана.

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