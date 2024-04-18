Назван срок завершения испытания импортозамещенного самолета SSJ New ТАСС: испытания импортозамещенного самолета SSJ New завершатся в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SJ-100

Сертификационные статические испытания пассажирского самолета SSJ New (SJ-100) на испытательном стенде Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина завершатся в первой половине 2025 года. Сейчас конструкторы проверяют прочность пилона двигателя и крыла, передает ТАСС со ссылкой на замдиректора по науке СибНИА Дмитрия Смирнова.

В рамках намеченных испытаний будет дана оценка прочности фюзеляжа, крыла, механизации, узлов навески основной и передней опор шасси, а также горизонтального оперения и пилона двигателя.

Все идет по плану. <...> Завершение испытаний у нас планируется в 2025 году, — говорится в сообщении.

Смирнов уточнил, что к настоящему моменту успешно пройдено порядка 30-40% всех статических испытаний, конструкции выдерживают все заданные нагрузки. Испытания, которые проводятся для экспериментального подтверждения прочности пилона и крыла самолета, исполняются путем приложения нагрузок к имитатору двигателя по трем осям.

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