Филолог считает, что комиссия по русскому языку не нужна

https://static.news.ru/photo/00e07964-d8fe-11ea-af21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Правительство РФ создало комиссию по русскому языку, которая будет отвечать за создание в России «целостной языковой политики».

Писатель, литературный критик, кандидат филологических наук Алексей Михеев считает, что такая комиссия будет бесполезна, так как не принесёт ничего нового.

Ничего нового никакая новая комиссия ничего дать не сможет. Потому что есть множество регулярных органов, которые занимаются состоянием русского языка, есть академические учёные. И мне кажется, что это неуважение к академической науке, которая постоянно держит русский язык под контролем и постоянно совершенствует правила, — привели слова Алексея Михеева на портале «Радио 1»

Он отметил, что язык может меняться, но для контроля этого процесса не нужен правительственный надзор. Филолог предположил, что цели создания комиссии вовсе не надзор за русским языком.

Что-то постоянно меняется, что-то корректируется. Другое дело, что радикальных реформ не ожидается, но они и не нужны. И в этом смысле никакая комиссия не может быть наделена полномочиями, чтобы проводить такие реформы. Меняться в языке может всё, но это не решает правительственная комиссия, в этом я уверен на сто процентов. <...> Мне кажется, эта правительственная инициатива связана с какими-то бюрократическими процедурами. Вдруг кто-то решил выделить какие-то средства, гранты, их надо освоить — вот и возникла необходимость «решить эту актуальную проблему», — резюмировал филолог.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в правительстве была создана комиссия по русскому языку, которая займётся разработкой концепции государственной языковой политики. Мишустин отметил, что важной частью работы комиссии будет вопрос о повышении уровня подготовки специалистов, чья деятельность связана с использованием русского языка.