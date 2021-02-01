Филолог рассказал, как заменить мат в соцсетях

https://static.news.ru/photo/ac2a9676-6475-11eb-9a15-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заменить ненормативную лексику в социальных сетях можно с помощью эвфемизмов — нейтральных по смыслу слов, используемых для замены неприличных высказываний или неуместных выражений, рассказал в беседе с NEWS.ru профессор и доктор филологических наук Анатолий Баранов.

Например, слово, где люди справляют естественные надобности табуировано по смысловым соображениям. Но была продумана целая система слов, которая скрывала бы эти намерения. Например — «уборная», «клозет», позже появился «туалет», а сейчас говорят просто «руки помыть». Все это эвфемизация, своеобразная интеллектуальная тренировка. Аналогичная ситуация будет происходить и в данном случае, это один из возможных способов ухода от санкций по данному закону, — рассказывает филолог.



Баранов подчеркивает, что все вышесказанное нельзя расценивать как рекомендацию, скорее — это широкие возможности русского языка.

А что касается этого закона о запрете мата: социальные сети — это сфера личной и приватной коммуникации. Это вторжение в личную сферу людей, сфера личного не должна контролироваться государством. Есть нормы морали, которые люди разделяют или не разделяют и объединяются в сообщества — где можно ругаться или нельзя, — рассказывает филолог.



При этом профессор заявляет, что с его личной точки зрения, мат в публичных дискуссиях и общественных коммуникациях должен быть запрещён.



Ранее NEWS.ru писал о том, что с 1 февраля в России вступил закон о запрете мата в соцсетях. Соответствующие поправки были внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».