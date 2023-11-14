Фигуристка Загитова рассекретила «грандиозные» планы на будущее Фигуристка Загитова заявила о скором появлении нового проекта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала NEWS.ru на премии Voice, что у нее грандиозные планы на будущее. Спортсменка планирует развиваться в разных сферах, в том числе в шоу-бизнесе. Загитова заявила, что в ближайшее время зрителей ждет премьера нового проекта, над которым она работала на протяжении двух лет.

Планы грандиозные. Я сейчас развиваюсь в разных сферах, как в социальных, так и в шоу-бизнесе; спорт, конечно, тоже, не забываем про это. В планах у меня на сегодня премьера одного очень интересного проекта, который я делала на протяжении двух лет, также в планах развивать свой YouTube-канал, — сказала Загитова.

При этом олимпийская чемпионка не стала раскрывать тематику будущего канала, отметив, что это секрет. Фигуристка подчеркнула, что не забывает развивать и другие соцсети.

Ранее Загитова была признана самой сексуальной фигуристкой по версии американского журнала The Sun US. Издание анализировало реакцию пользователей Сети на фото спортсменки из соцсетей. Особенного внимания удостоилась фотография из поездки в Дубай, где Загитова позирует в бикини. Англоязычные поклонники назвали фигуристку «захватывающе красивой», а ее внешность оценили на 10/10.