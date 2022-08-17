Фигуристка Трусова стала предпринимательницей Фигуристка Трусова открыла ИП, связанное с исполнительскими искусствами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, сообщается на сайте юридических лиц rusprofile.ru. Теперь спортсменка может проводить вспомогательную деятельность, связанную с исполнительскими искусствами.

В дополнительных видах деятельности есть розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками, табачной продукцией, текстилем, одеждой и обувью, а также прочими товарами.

Ранее мастер-класс Трусовой, который должен был пройти в шведском Стокгольме 27–28 августа, отменили. На решение повлияли рекомендации Федерации фигурного катания Швеции. На мастер-класс было продано 80% билетов, помимо него также планировалось сольное выступление фигуристки.

После этого многие российские эксперты ожидаемо отметили политический след в решении Федерации Швеции. А Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявила, что в первую очередь шведы совершили преступление против собственных детей.