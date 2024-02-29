Фигурантов по делу об убийстве Дугиной внесли в перечень террористов

Фото: Антон Великжанин, «Москва 24»/ АГН «Москва»

Церемония прощания с журналистом и политологом Дарьей Дугиной

Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов фигурантов дела об убийстве журналистки Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко и Наталью Вовк, следует из данных на сайте органа власти. Также в перечне оказался глава «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили.

Перечень террористов и экстремистов <...> Вовк Наталья Павловна, 16.05.1979 г.р. , г. Мариуполь, — указано на сайте.

По информации ФСБ, Наталья Вовк, гражданка Украины, была исполнительницей покушения на Дугину. Правоохранители установили, что подготовкой убийства занимались спецслужбы Украины при помощи члена диверсионно-террористической группы Цыганенко. Оба фигуранта заочно арестованы.

Ранее Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Также Следственный комитет России направил в Хорошевский районный суд Москвы ходатайство о заочном аресте Дмитрия Гудкова — сына экс-депутата Госдумы.

В марте 2023 года Гудкова-младшего внесли в реестр иностранных агентов, после чего против него возбудили уголовное дело о распространении ложной информации про российскую армию. Поводом для возбуждения уголовного дела стал видеоролик, размещенный в апреле 2023-го на YouTube.