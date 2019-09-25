https://static.news.ru/photo/cee4d496-dfb6-11e9-b5b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга освободил из-под стражи трёх фигурантов дела о мошенничестве при строительстве пожарного депо на космодроме «Восточный». В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело было назначено к слушанию 17 июня 2017 года. Подсудимые находились под стражей, а мера пресечения им продлевалась, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Обвиняемыми по делу проходят Николай Баланцев, Иван Локтев и Павел Бартош. Как следует из предъявленного обвинения, в рамках своих полномочий по управлению ЗАО «Трансинжиниринг» они похитили денежные средства ГУП «Дальспецстрой России».

Локтеву подписка о невыезде избрана по месту регистрации в Санкт-Петербурге, Баланцеву — в городе Красногорске Московской области, Бартошу — в Москве.

Суд посчитал, что на данном этапе следствия, когда основные доказательства собраны, подсудимые не могут оказать давление на свидетелей.

В июле, как писал News.ru, к пяти годам тюрьмы условно был приговорён гендиректор уссурийской Тихоокеанской мостостроительной компании, участвовавшей в строительстве космодрома «Восточный», Виктор Гребнёв. Ему инкриминировали растрату 407 млн рублей. Решение вынес Уссурийский районный суд. Кроме того, Гребнёву назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.