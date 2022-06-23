Фигуранта дела «Сети» обвинили в двойном убийстве Фигуранта дела организации «Сеть» Иванкина обвинили в двойном убийстве

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Правоохранительные органы завершили расследование двойного убийства, в котором обвиняется фигурант дела организации «Сеть» (признана российскими властями запрещённой террористической организацией). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Теперь его предстоит направить в прокуратуру на утверждение, а затем в суд.

Предварительное следствие по делу завершено. После того как все участники процесса ознакомятся с материалами дела, оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и далее в суд — для рассмотрения по существу, — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, в деле два обвиняемых — осуждённый фигурант дела «Сети» Максим Иванкин и его знакомый Алексей Полтавец, который в настоящее время скрывается за границей.

Адвокат потерпевших Алексей Михальчик сообщил, что его доверители начали знакомство с материалами дела, которое составляет более 40 томов. Конкретные обстоятельства дела он комментировать отказался.

В феврале 2020 года СМИ сообщили об исчезновении в марте 2017 года в Пензе Екатерины Левченко и Артёма Дорофеева. Они были знакомы с фигурантами дела «Сети», признанной в РФ террористической организацией. Материал был основан в том числе на рассказал Алексея Полтавца, который был знаком с участниками организации и позднее уехал за границу. Полтавец сообщил, они вместе с одним из осуждённых по делу якобы убили Левченко и Дорофеева. После этого были возбуждены уголовные дела об убийстве.

ФСБ возбудила уголовное дело «Сети» в октябре 2017 года. В течение месяца в Пензе задержали Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева. Бояршинов и Филинков были задержаны уже в 2018 году, в марте и в январе соответственно.

Большинство фигурантов — антифашисты и анархисты, также их объединяло увлечение страйкболом. По мнению следователей ФСБ, обвиняемые состояли в организации «Сеть» и собирались устроить народные волнения во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ячейки сообщества находились в Пензе, Санкт-Петербурге, Москве и Белоруссии. Некоторые фигуранты на суде заявили, что дали признательные показания под пытками сотрудников ФСБ, и отказались от них.

В феврале 2020 года фигуранты пензенской ячейки «Сети» были приговорены к срокам от шести до 18 лет колонии. Самое суровое наказание у Дмитрия Пчелинцева и Ильи Шакурского — они получили 18 и 16 лет колонии строго режима соответственно. Максима Иванкина осудили на 13 лет, Андрея Чернова — на 14, Михаила Кулькова — на 10 лет колонии строгого режима. Верховный суд оставил приговоры в силе.