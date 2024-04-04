Фигуранта дела о провозе взрывчатки в иконах с Украины отправили под арест Фигуранта дела о провозе взрывчатки в иконах с Украины арестовали на два месяца

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Фигуранту дела о провозе с Украины в Россию через страны Евросоюза взрывчатки в православных иконах предъявили обвинение, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Уточняется, что его отправили под арест на срок два месяца.

1 февраля по постановлению Псковского городского суда подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 10 суток, по 8 февраля 2024 года включительно <...>. [Поскольку] 7 февраля ему уже предъявлено обвинение <...>, ранее избранная мера пресечения <...> продлена до двух месяцев, — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что обвинение квалифицируется пунктом «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ. Эти сведения также подтверждаются данными из судебной базы Псковского областного суда. Из постановления также следует, что у обвиняемого есть российское и иностранное гражданство. Кроме того, по делу проходит еще одно лицо.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что взрывчатку могли спрятать в иконах, так как они предполагают особое отношение и трепет. Однако, добавила она, изучать логику экстремистов с Украины, следует психиатрам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что обнаружение взрывчатки в грузе с иконами, направлявшимися в Москву с Украины, говорит о террористических методах, к которым прибегает Киев. Он назвал произошедшее тревожным сигналом.