Фигура Дроздовой, смерть Алфимовой, возрождение Авдеевки: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Wikimedia Commons

Похудевшая актриса Ольга Дроздова посетила закрытую премьеру фильма «Он + Она» вместе с 16-летним сыном, заслуженная артистка Украины Людмила Алфимова скончалась в возрасте 88 лет, Авдеевка в Донецкой Народной Республике станет подшефной территорией Челябинской области — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как изменилась фигура Дроздовой

Актриса Ольга Дроздова посетила закрытую премьеру фильма «Он + Она» Александры Франк вместе со своим 16-летним сыном Елисеем. Светский показ состоялся 22 февраля в киноцентре «Октябрь», первыми посмотреть картину также пришли актеры Катерина Шпица, Яна Поплавская, Геннадий Сайфулин, Ольга Филиппова, Екатерина Седик, Анна Калашникова, Михаил Мухин, Ксения Аверьянова, фигурист Александр Энберт и другие знаменитости.

На мероприятии 58-летняя Дроздова предстала перед публикой в отличной форме. Многие отметили, что актриса похудела и похорошела. Для выхода в свет она выбрала оверсайз-жакет в полоску в сочетании с платьем-сорочкой и сапогами. На красной дорожке актрису сопровождал сын Елисей от актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова. Молодой человек надел темный пиджак и джинсы.

Мелодрама «Он + Она» снята в стиле киноальманаха и состоит из пяти разных жанровых новелл, рассказывающих о любви мужчины и женщины. Режиссер фильма Александра Франк подчеркнула, что для нее этот фильм важен не только потому, что является ее дебютным полнометражным фильмом, но и из-за ее личного уважения к советскому кино.

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Актриса Ольга Дроздова и ее сын Елисей на премьере фильма «Он + Она»

В последний раз Ольга Дроздова снималась в кино в 2022 году — тогда вышел сериал «ВСЛУХ!» с ее участием. Актриса объясняла, что набрала вес и почти не выходит в свет после ухода из «Современника», поскольку ее подкосила смерть близких людей.

Дело в том, что Дроздова была близка с народной артисткой СССР Галиной Волчек. Она называла ее второй мамой, но в 2019 году режиссер умерла.

В 2021 году муж артистки, актер и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов, сообщил, что Ольга Дроздова ушла из театра «Современник», проработав там более 30 лет.

«Ольга ушла не из-за смены руководства театра, не из-за малой занятости, не из-за каких-либо внешних обстоятельств. Причина в самой Ольге, которая ушла не из театра, а из актерской профессии. Серьезная педагогическая деятельность, руководство актерской кафедрой ИСИ (Институт современного искусства), режиссура, а главное — проблемы воспитания 13-летнего сына — все это, естественно, привело к обдуманному шагу, подаче заявления об уходе из театра по собственному желанию», — объяснил он решение жены.

Певцов подчеркнул, что у Дроздовой сейчас в приоритете семья и сын.

Артистка вышла замуж за народного артиста России Дмитрия Певцова в 1994 году. В 2007 году у супругов родился сын Елисей. Артистка признавалась, что на протяжении 15 лет не могла забеременеть. По ее словам, так она расплачивалась за ошибку молодости — сделанный аборт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Певцов

«Я знаю почему. Теперь-то я человек воцерковленный. Мы оба были здоровы, но у нас ничего не выходило. Просто девочки по молодости, особенно мое поколение, грешили абортами. Я сейчас своим ученицам говорю: „Хотите? Рожайте!“ А тогда это было страшно, под запретом, во всех институтах. Когда-то я сделала эту ошибку. И сегодня я этого не допущу, я ярый противник противозачаточных, которые уродуют организм девичий. Спустя годы я поняла, что расплачивалась именно за это, а потом Боженька авансом подарил мне такого ангела, как Елисей», — рассказала актриса в программе «Судьба человека».

У Певцова, когда он сошелся с Дроздовой, был сын Даниил от первого брака. Артистка приняла пасынка как родного. В 2021 году, в 22-летнем возрасте, Даниил погиб — он выпал с балкона. Это стало трагедией для их семьи.

«Мы все потеряли, нам всем досталось тогда. Я попыталась Диму просто увезти, а на самом деле Дмитрий Анатольевич потерялся, надо было его немного украсть. Я это и сделала, украла его из Москвы на две-три недели», — вспоминала она.

Что известно о смерти Алфимовой

24 февраля портал «Кино-театр.ру» сообщил о смерти заслуженной артистки Украины Людмилы Алфимовой, известной по фильму «Свадьба в Малиновке», в котором она сыграла роль Софьи. По данным портала, актриса скончалась 22 февраля в возрасте 88 лет.

Причины смерти не уточняются. В комментариях на странице, посвященной творчеству актрисы, скорбят поклонники ее таланта.

Людмила Алфимова родилась в городе Харькове в 1935 году. Начинала карьеру в местном Театре юного зрителя, трудилась на киностудии имени Довженко. В общей сложности она сыграла в более чем 40 фильмах, наиболее известными из которых являются «Свадьба в Малиновке», «За двумя зайцами», «По главной улице с оркестром», «Юркины рассветы».

В середине 1990-х актриса перебралась в село Печера Винницкой области вместе со своим вторым мужем Иваном Кальницким, с которым познакомилась на съемках фильма «Прощайте, фараоны!». В 2006 году Кальницкий скончался. От первого брака с военным летчиком Феликсом Алфимовым у актрисы двое детей — старшая дочь Елизавета пошла по стопам матери и стала актрисой, а младшая дочь Елена живет и работает в США.

Фото: Vin.gov.ua/CC BY 4.0/via Wikimedia Commons Людмила Алфимова

Кто возьмет на себя восстановление Авдеевки

Губернатор Челябинской области сообщил, что Авдеевка в Донецкой Народной Республике станет подшефной территорией региона. По его словам, это произойдет после того, как населенный пункт войдет в Ясиноватский муниципальный округ. Вместе с тем глава области выразил надежду, что дети Ясиноватой пойдут в школу уже в этом году.

«Надо сказать, что Авдеевка отойдет к Ясиноватскому муниципальному округу, так что Авдеевка будет тоже нашей подшефной территорией. <...> Будем надеяться, что это знаковое для всех событие — освобождение Авдеевки — добавит безопасности для Ясиноватой и там будет налаживаться мирная жизнь. Мы будем делать все необходимое и дальше, чтобы оказывать помощь нашим братьям», — сообщил Текслер.

24 февраля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приехал в Авдеевку. В своем Telegram-канале он разместил видео, на котором сообщил, что прибыл в город с целью оценки гуманитарной и оперативной обстановки, а также для определения дальнейшего плана действий. Политик добавил, что расскажет подробнее о планах восстановления населенного пункта позднее.

«Сегодня получилось попасть в Авдеевку, работы здесь много. Предстоит поработать коммунальным службам, разминирования очень много. Надо принимать решения, давать предварительную информацию», — сказал Пушилин.

17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки, расположенной на территории Донецкой Народной Республики, под полный контроль российских вооруженных сил. ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра. При этом потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток, согласно информации Минобороны, составили более 1500 человек.

По оценке одного из военнослужащих подразделения добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Татарин, во взятой ВС РФ под контроль Авдеевке осталось порядка 200 мирных жителей. Татарин добавил, что оставшиеся мирные жители были рады приходу российских военных. По его словам, ВСУ притесняли и убивали нелояльных Киеву горожан.

«Может, человек 200 осталось, несколько сотен. Люди боятся еще возвращаться на данный момент. В Авдеевке все спокойно, мы привозим гуманитарку — наше подразделение, „Ночные Волки“, именно мы привозим, делимся с мирными жителями. Вода, поесть — все, что можем. Где-то даже тепло организовали уже для тех, кто остался в домах, чтобы они хотя бы где-то чувствовали себя в безопасности», — рассказал военный.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке

В четверг, 22 февраля, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что жители Авдеевки начали подавать документы на гражданство России. По ее словам, на российский паспорт заявки уже подали 29 человек.

«Представители миграционного подразделения МВД по Донецкой Народной Республике посетили людей, которые находятся в пунктах временного размещения, и помогли им оформить пакет документов, необходимых для вступления в гражданство Российской Федерации», — написала Волк.

В свою очередь, заместитель председателя Народного совета ДНР Андрей Крамар добавил, что у авдеевцев с паспортом РФ будет возможность проголосовать на выборах президента страны в том числе в пунктах временного размещения. По его словам, также предусмотрены и мобильные избирательные участки.

«На самом деле там огромное количество людей, которые выехали на пункты временного размещения. Также есть передвижные избирательные пункты. В целях безопасности там никто сейчас говорить не будет, но у людей появится возможность проголосовать. При этом проголосовать имеют право только те, у кого есть гражданство РФ», — сказал он.

В то же время ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер заявил, что жители взятого под контроль ВС РФ населенного пункта на протяжении 10 лет ждали прихода российских войск. Он отметил, что большинство беженцев счастливы уходу из населенного пункта украинских солдат.

«Подавляющее большинство беженцев, с которыми я говорил, подчеркивают, что они счастливы, что русские пришли. Многие ждали 10 лет прихода России в Авдеевку», — подчеркнул журналист.

Ланкастер добавил, что, по словам горожанки, Авдеевка была неотъемлемой частью России и должна оставаться таковой всегда.

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