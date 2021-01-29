Февраль начнётся в Центральной России с 20-градусных морозов

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В центральной части России в начале февраля вновь серьёзно похолодает. Надвигаются 20-градусные морозы, предупредил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, предстоящая неделя будет ознаменована «мощным и долговременным наступлением русской зимы по всем фронтам».

Если в ночь на 1 февраля воздух остынет до −5...−10, а днём будет −2...−7, то уже спустя пару дней температурный фон понизится до своей климатической нормы — под утро до −9...−14, а после полудня до −4...−9, передаёт РИА Новости.

А вот во второй половине недели в тылу обширного североатлантического циклона начнётся ультраполярное вторжение холодного воздуха, который придёт с акватории Карского моря. Из-за этого ударят нехарактерные даже для февраля морозы.

Уже 4 февраля минимальная температура составит −10...−15 градусов, а 5 и 6 февраля — от −15 до −20. К началу следующей недели ночной мороз усилится до −20...-25, а в дневные часы температура воздуха не будет превышать −13...−18. Это почти на 10 градусов холоднее среднесуточной климатической нормы.

Первая половина февраля прогнозируется довольно холодная, во второй же части месяца температурные показатели повысятся и станут соответствовать норме финала зимы, — уточнил Тишковец.

Он добавил, что общее количество осадков на предстоящей неделе не превысит 5–10 миллиметров, а высота сугробов будет колебаться от 32 до 37 сантиметров, что соответствует средним параметрам метеостатистики для февраля.

Ранее, как писал NEWS.ru, россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре.