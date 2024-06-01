«Фестиваль протеста против России»: академик РАН о конференции по Украине Академик Арбатов: конференция по Украине оттолкнет Россию от мирных переговоров

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Алексей Арбатов

Конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне, оттолкнет Россию от мирных переговоров, заявил РБК глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. По его мнению, саммит станет «фестивалем протеста против РФ». Москва не согласится на диалог с Киевом, потому что такой шаг станет для нее «проявлением слабости», считает эксперт.

Рискну заметить, что никакие мирные переговоры в истории не достигли бы результата, если бы велись публично на больших собраниях. Можно, конечно, провести какой-то «фестиваль» протеста против России, где будут массовые политические заявления, декларации и обвинения в адрес Москвы. Но, насколько я представляю себе характер российского руководства, такой формат только оттолкнет Москву от диалога, — объяснил Арбатов.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин сообщила, что Китаю будет трудно принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии. Дипломат пояснила, что план саммита расходится с требованиями Пекина и ожиданиями мирового сообщества.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Россия расценивает отказ ряда стран от участия в конференции в Швейцарии по Украине как прагматичный взгляд на «фейковую площадку». Он добавил, что в России не видят смысла участвовать в этой конференции.