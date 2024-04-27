«Феминистское антивоенное сопротивление» стало нежелательной организаций

«Феминистское антивоенное сопротивление» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) внесли в реестр нежелательных организаций, следует из соответствующего перечня на сайте Министерства юстиции. Движение было причислено к иностранным агентам в 2022 году.

159 <...> Feminist Antiwar Resistance («Феминистское антивоенное сопротивление», «ФАС»), — говорится в перечне ведомства.

Организация была сформирована в 2022 году после начала спецоперации на Украине. У истоков движения стояла писательница и феминистка Дарья Серенко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Она осуществляла сбор средств в поддержку Киева, способствовала продвижению лиц, которые участвовали в протестных движениях и другое. При этом Серенко проживает за границей.

10 апреля МВД России объявило Серенко в розыск. Согласно данным в базе ведомства, женщина разыскивается по уголовной статье. При этом не уточняется, какое именно положение УК РФ стало поводом для этого.