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Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко рассказала, что лучшими подарками для кошек на Новый год станут лакомства, когтеточка, меховая пижама и фонтан. Об этом сообщило АГН «Москва».

На Новый год кошкам стоит дарить лакомство, специальные конфетки и колбаски, но не увлекаться. Можно подарить кошке новую пижамку, например, меховую — такой подарок лучше всего подойдет для питомцев без шерсти. Для подарка также подойдет когтеточка. Сейчас очень много различных игрушек, например, интерактивные, которые двигаются и мигают. Интерактивный фонтанчик для питья воды, я думаю, будет очень хорошим подарком для кошки, особенно если у вас их много, — привели слова Елены Шевченко в агентстве.

Эксперт уверена, что домашнему питомцу не стоит дарить ошейник, бантики и ожерелья. Кошка не только попытается снять украшение, но и может травмироваться.

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