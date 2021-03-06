Федеральное казначейство России проведёт фестиваль патриотического рэпа

https://static.news.ru/photo/6fffec36-7eca-11eb-b873-96000091f725_660.jpg Фото: zakupkimos.ru

Фестиваль патриотического рэпа решило провести Федеральное казначейство России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным организаторов, первый всероссийский фестиваль должен проходить в три этапа. Вначале состоится региональный отбор, после которого пройдут финалы в федеральных округах, а затем победители этих финалов выступят на гала-концерте молодёжного фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму. Сроки проведения рэп-фестиваля пока не определены.

Предполагается, что в творческом конкурсе примут участие сотрудники финансово-экономических и правоохранительных органов, а также их родственники и студенты.

По словам заместителя руководителя Федерального казначейства России Александра Михайлика, фестиваль призван укрепить духовно-нравственные ценности и усовершенствовать патриотическое воспитание молодёжи.

Ранее NEWS.ru писал, что знаменитый российский музыкант, прославленный гитарист и бывший лидер группы «Карнавал» Владимир Кузьмин в разговоре с журналистами резко высказался о современной российской музыке. По словам артиста, он пытался слушать русский рэп и его «чуть не вырвало».