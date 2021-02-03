ФАС завела дело на Ростуризм из-за конкурса грантов

https://static.news.ru/photo/e22f7f1e-65fd-11eb-9a4e-96000091f725_660.jpg Фото: Федеральная Антимонопольная Служба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против Ростуризма в связи с обнаружением нарушений в конкурсе грантов на развитие туризма. Об этом рассказала начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ведомства Надежда Шаравская.

Антимонопольное ведомство усмотрело признаки нарушения закона о защите конкуренции... в действиях Ростуризма в части нарушения процедуры проведения конкурсного отбора на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма, — передаёт её слова РИА Новости.

В связи с таким положением дел было возбуждено дело. Шаравская подчеркнула, что ФАС выступает за создание условий для прозрачного распределения государственных субсидий. По её словам, конкуренция должна сохраняться, чтобы потребители могли получить разнообразные услуги.

Как уточнило ведомство, Федеральное агентство по туризму провело конкурс на субсидирование общественных и предпринимательских инициатив для развития внутреннего и въездного туризма. Всего из госбюджета было выделено 1,2 миллиарда рублей на 400 грантов.

Ранее NEWS.ru писал, что Ростуризму предложили разработать специальные добровольные страховые предложения и тарифы на период пандемии, а также рассмотреть возможность компенсации за счёт госсредств части расходов на медстрахование россиян, которые выезжают за рубеж. Соответствующее письмо агентству направили эксперты Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).