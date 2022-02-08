ФАС выявила завышение цен на ПЦР-тесты в ряде регионов

Федеральная антимонопольная служба проверила обоснованность стоимости ПЦР-тестирования в частных и государственных медучреждениях. Выяснилось, что в ряде регионов она выше норматива ОМС. Средняя цена теста без учёта услуг по забору биоматериала составляет 1345 рублей, говорится в сообщении на сайте ФАС.

Стоимость стандартной услуги (24 часа, без выезда на дом) варьируется в зависимости от региона и составляет от 440 рублей (ЦФО, СКФО) до 3483 рублей (УФО). Фактическая среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1345,55 рубля, — говорится в сообщении.

При этом услуги по забору биоматериала добавляют к цене, это ещё 250–350 рублей.

В связи с завышением цены в некоторых государственных лабораториях ФАС намерена рекомендовать субъектам провести анализ тарифов на ПЦР-исследования и забор биоматериала и обеспечить приведение цен в соответствие с нормативом с учётом коэффициента дифференциации, установленного для субъектов РФ.

Кроме того, ФАС разработает методику установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тестирование в частных лабораториях.

В целом по стране выявить коронавирус можно в 1254 медицинских организациях, из которых 960 (77 %) являются государственными.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что ПЦР-тесты российского производства способны выявить заражение новым подвидом «омикрона» — BA.2.