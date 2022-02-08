ФАС выявила завышение цен на ПЦР-тесты в ряде регионов
ФАС: ПЦР-тест в среднем по России стоит 1345 рублей
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
17:48, 08 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Федеральная антимонопольная служба проверила обоснованность стоимости ПЦР-тестирования в частных и государственных медучреждениях. Выяснилось, что в ряде регионов она выше норматива ОМС. Средняя цена теста без учёта услуг по забору биоматериала составляет 1345 рублей, говорится в сообщении на сайте ФАС.
Стоимость стандартной услуги (24 часа, без выезда на дом) варьируется в зависимости от региона и составляет от 440 рублей (ЦФО, СКФО) до 3483 рублей (УФО). Фактическая среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1345,55 рубля, — говорится в сообщении.
При этом услуги по забору биоматериала добавляют к цене, это ещё 250–350 рублей.
В связи с завышением цены в некоторых государственных лабораториях ФАС намерена рекомендовать субъектам провести анализ тарифов на ПЦР-исследования и забор биоматериала и обеспечить приведение цен в соответствие с нормативом с учётом коэффициента дифференциации, установленного для субъектов РФ.
Кроме того, ФАС разработает методику установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тестирование в частных лабораториях.
В целом по стране выявить коронавирус можно в 1254 медицинских организациях, из которых 960 (77 %) являются государственными.
Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что ПЦР-тесты российского производства способны выявить заражение новым подвидом «омикрона» — BA.2.