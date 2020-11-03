ФАС возбудила дело в отношении «Почты России» за надбавки к тарифам

https://static.news.ru/photo/8e1b8a80-1da5-11eb-a4a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Почты России» после того, как компания не прекратила взымать надбавки к тарифам за услуги почтовой связи в труднодоступных населённых пунктах страны.

В ведомстве уточнили, что дело открыто по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Организация должна была отказаться от дополнительной надбавки в размере 100% к сумме оплаты за всю массу посылки в случае, если она доставляется в/из отделений почтовой связи, в населённых пунктах, которые круглогодично являются труднодоступными.

Однако, «Почта России» не исполнила предупреждение в установленный законом 10-дневный срок, — подчеркнули в ФАС.

Заседание комиссии ведомства по рассмотрению данного дела планируется провести 17 ноября.

В «Почте России» сообщили, что компания взаимодействует с ФАС по этому вопросу в рабочем режиме.

При этом мы хотим отметить, что «Почта России» не является монополистом, однако, в отличие от всех остальных игроков рынка, на нашу бизнес-модель оказывает влияние почтовое законодательство РФ, — заявили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что законодательство возлагает на «Почту России» задачу осуществлять такую социально значимую услугу, как доставка посылок и писем в любую точку страны, в том числе в самые отдалённые и труднодоступные районы. Для решения данного вопроса компания не пользуется механизмом государственного субсидирования доставки, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее глава управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева пояснила, что надбавка к цене услуги по пересылке почтовых отправлений необоснованна ни экономически, ни технологически. Помимо этого, граждане, живущие в труднодоступных местах, не должны платить больше за посылку, чем их соседи.