ФАС требует от «Почты России» отменить надбавки за труднодоступные регионы

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение «Почте России» о прекращении взимания надбавок к тарифам за услуги почтовой связи в труднодоступных населённых пунктах. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Претензии к «Почте России» ФАС предъявила за то, что с 1 октября 2019 года она ввела к стоимости основного тарифа надбавку в размере 100% к сумме оплаты за всю массу посылки. Речь идёт о тех отправлениях, которые доставляются в почтовые отделения, которые круглый год находятся в труднодоступных местах или, наоборот, если письмо или посылку отправляют из таких отделений.