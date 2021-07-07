ФАС проведёт проверку рынков стройматериалов

Следить за ценами при строительстве транспортных объектов и «притапливать» «бескорыстную любовь к денежным знакам» призвал на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин.

Своё заявление глава государства сделал после докладов о ходе развития транспортной инфраструктуры, включая БАМ и Транссиб. По словам Путина, надо что-то делать и нельзя «просто сидеть». И за ценами надо...