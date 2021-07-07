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ФАС проведёт проверку рынков стройматериалов

00:12, 08 июля 2021
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Проверки на рынках строительных материалов и в крупных строительных организациях в связи с продолжающимся ростом цен проведёт Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сообщили в ведомстве.

ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года, — говорится в сообщении.

По информации Росстата, в России за июнь стройматериалы подорожали на 6,7%, а с начала года — на 19,63%.

При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет соответствующие меры.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести проверку обоснованности цен на ПЦР-тесты в частных клиниках и коммерческих лабораториях.

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