ФАС проведёт проверку рынков стройматериалов

Проверки на рынках строительных материалов и в крупных строительных организациях в связи с продолжающимся ростом цен проведёт Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сообщили в ведомстве.
ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года, — говорится в сообщении.
По информации Росстата, в России за июнь стройматериалы подорожали на 6,7%, а с начала года — на 19,63%.
При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет соответствующие меры.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести проверку обоснованности цен на ПЦР-тесты в частных клиниках и коммерческих лабораториях.