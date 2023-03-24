ФАС настояла на создании внутреннего арбитража в Wildberries

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба настояла на необходимости создания внутреннего арбитража в Wildberries для рассмотрения споров продавцов, сообщили на сайте ФАС. В ходе рабочего совещания представители маркетплейса обязались решить возникшие вопросы. В ФАС отметили, что в ведомство продолжают поступать обращения по различным вопросам взаимодействия с контрагентами площадки.

По мнению ФАС России, онлайн-площадке необходимо разработать регламентные процедуры арбитражного рассмотрения споров для случаев, когда вопрос не удается решить при помощи системы обратной связи. Служба выразила готовность при рассмотрении наиболее спорных вопросов предоставлять свою позицию, — говорится в сообщении.

На совещании представители Wildberries также отчитались о внедрении системы фотофиксации проведения замеров товаров с выгрузкой фото в личный кабинет продавца. Также в маркетплейсе отметили, что благодаря переводу формата коммуникации с предпринимателями в режим диалога количество жалоб снизилось в пять раз. Обсуждались и отдельные пункты оферты компании, при этом антимонопольное ведомство потребовало, чтобы документ был максимально ясным и не допускал двойного толкования во избежание спорных ситуаций.

Ранее сообщалось, что компания Wildberries уладила все разногласия с владельцами пунктов выдачи заказов. Площадка и ее партнеры также согласовали новый формат работы с бракованными товарами.