ФАС хочет фиксировать индексацию тарифов на ЖКХ на несколько лет вперёд

Изменить процесс формирования индексов повышения платы за жилищно-коммунальные услуги с ежегодного согласования на многолетнее планирование предлагает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ведомства.

ФАС подготовила предложения по стимулированию инвестиций в коммунальную инфраструктуру. Регионам предполагается дать возможность определять предельные индексы на несколько лет вместо их согласования на каждый последующий год, — рассказали в службе.

По данным ведомства, изменения предполагается вносить в рамках реализации Концепции внедрения механизмов тарифообразования для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на долгосрочный период. Документ предполагает внедрение системы стимулирования инвестиций через гарантии их возврата.

В частности, предполагается устанавливать предельные индексы на несколько лет вместо их согласования на каждый последующий год. При этом потребуется чёткое обоснование реализации инвестиционных мероприятий в соответствии с утверждёнными схемами тепло-, водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО, размещаемыми в публичном доступе.

Ранее сообщалось, что правительство России собирается распространить требования по импортозамещению на закупки у единственного поставщика. По новым правилам приобрести иностранную продукцию можно будет лишь в случае отсутствия отечественного аналога.