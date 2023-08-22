Популярное лекарство от гепатита С перестанут поставлять в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская фармакологическая компания MSD прекратит поставки одного из самых востребованных препаратов против гепатита С в Россию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документы Минздрава РФ. По данным издания, речь идет о препарате с двумя действующими веществами: элбасвиром и гразопревиром. Отмечается, что на это средство приходится около 20% всех госзакупок лекарств от гепатита С.

Минздрав России уже направил письмо с предупреждением о прекращении поставок в федеральные медицинские учреждения. Однако позднее это письмо было отозвано. В Росздравнадзоре журналистам пояснили, что MSD действительно уведомила службу о прекращении поставок препарата. Согласно действующему законодательству, фармкомпании обязаны делать это как минимум за год до фактической остановки импорта.

Представители Минпромторга РФ также прокомментировали ситуацию с прекращением поставок препарата от гепатита С. По их словам, лекарство защищено патентом до 2030 года. В настоящее время ряд российских компаний занимается разработкой дженериков. Готовых аналогов лекарству от американской компании в стране нет.

Как сообщалось ранее, 13 августа в России был расширен перечень жизненно важных лекарств. В него вошли дополнительные лекарственные формы для четырех препаратов. Так, к препарату глекапревир+пибрентасвир дополнительно добавлены гранулы, покрытые оболочкой, они применяются для противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.