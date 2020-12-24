Фальков рассказал об условиях снижения оплаты за учёбу в вузе

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Обучающиеся в дистанционном формате студенты могут претендовать на снижение оплаты за образование, если вузы не смогут выполнить ряд условий, необходимых для качественного обучения.

В частности, оплата может быть снижена, если учебное заведение не может организовать проведение необходимого количества занятий по той или иной дисциплине, рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе «Вести» на канале «Россия 1».

В тех ситуациях, когда качество образования ненадлежащее либо вуз в силу ряда причин объективных не может обеспечить там преподавание качественное или количество часов по дисциплине, конечно, есть основания для того, чтобы поставить вопрос о снижении стоимости обучения, — пояснил он.

Глава ведомства акцентировал внимание на том, что пандемия коронавируса для вузов связана с большими издержками. Например, администрации учебных заведений оказывают поддержку студентам и преподавателям, которые не смогли вернуться домой из городов, в которые приехали учиться, а также покупают технику для дистанционного обучения тем, у кого нет возможности приобрести её самостоятельно. Фальков добавил, что в настоящее время иностранным студентам нет никакого смысла приезжать в Россию, так как вузы работают в дистанционном формате, 64% студентов учатся удалённо. Несмотря на это, порядка 900 тысяч учащихся продолжают жить в общежитиях.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что нормальная университетская жизнь возобновится, когда улучшится эпидемиологическая обстановка. При этом полученный за время пандемии опыт дистанционного обучения обязательно нужно использовать в будущем, подчеркнул он на заседании попечительского совета МГУ.