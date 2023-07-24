Фальков: квота в вузах для участников СВО не заполняется

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков

Десятипроцентная квота в вузах, выделенная для участников СВО и членов их семей, не вырабатывается, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Он рассказал, что до 50% квоты не выбирается по некоторым направлениям, а на других большой конкурс, передает корреспондент NEWS.ru.

Мест в большинстве случаев в вузах хватает. 30–40–50 процентов этой квоты вообще не выбирается по ряду направлений — неинтересно, а на отдельные направления идет большой конкурс. Например, Сибирский федеральный университет там, где квота меньше, чем потребность, берет на себя финансирование мест для таких абитуриентов, — рассказал министр.

Фальков напомнил, что в конце декабря были внесены изменения в федеральное законодательство, после чего появились специальные квоты для поступления в вузы участников СВО и членов их семей. По его словам, она составляет не менее чем 10% от общего объема контрольных цифр приема по каждому направлению подготовки.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что подача документов через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг станет обязательной во всех российских вузах. По его словам, изменения вступят в силу уже с 2024 года. При этом другие электронные сервисы применяться не будут.