Фадеев в банде, унижение Финесс в Ереване, роды Ханны: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Посмотревший сериал «Слово пацана» продюсер Максим Фадеев заявил, что был участником банды; активисты напали на блогера Юлию Финесс в Ереване; родившая в ОАЭ певица Ханна заявила о патриотизме — такие новости активно обсуждают в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных новостей дня — в обзоре NEWS.ru.

Как «Слово пацана» напомнило Фадееву о темном прошлом

Продюсер Максим Фадеев поделился своими впечатлениями о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и вспомнил о своей молодости. Он отметил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что когда-то сам был участником уличной банды в Кургане и получил два ножевых ранения. Фадеев отметил, что в те времена молодые люди считали себя не бандитами, а просто компанией.

«Ваш покорный слуга также в юношестве был в подобной „банде“. Правда, раньше мы называли это просто компанией. Я вырос в Кургане в маленьком поселке Энергетики. Судьба моих друзей детства сложилась по-разному. Одному Богу известно, как я умудрился в итоге стать музыкантом и не свернуть на кривую дорогу. <...> Я вырос на улице, мы жили в коллекторах, дрались стенка на стенку. Моя память о том времени — два ножевых ранения», — сказал продюсер.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Максим Фадеев

Фадеев сравнил ленту «Слово пацана» с клипом на песню «Орлы или вороны», над которой он работал совместно с исполнителем Григорием Лепсом.

«В последний месяц мои друзья и коллеги интересуются моим мнением про „Слово пацана“. Я его посмотрел и сразу вспомнил наш клип с Лепсом „Орлы или вороны“. Он вышел еще восемь лет назад, в нем мы постарались четко передать дух того времени — 70−80-е. В нашем клипе нет ни одного актера, это простые люди, жители Кургана и мои друзья. „Орлы или вороны“ и „Слово пацана“ — про ту самую собирательную „улицу“», — написал он.

По словам продюсера, в 90-е годы подростки присоединялись к группировкам не из-за просмотра фильмов, а из-за отсутствия других интересов.

«В мое время мы сбивались в „банды“ не потому, что по ТВ шли фильмы про бандитов. Нам просто нечего было делать, потому что в округе был только кинотеатр в полутора часах езды от нашего района. Если мы будем отменять все фильмы и сериалы про банды, тогда нужно отменить все фильмы про войну, нужно отменить боевики как жанр. Я уверен в том, что не нужно накладывать запрет на „Слово пацана“, это наша история, причем недавняя. Не там ищете! Не в кино проблема», — подчеркнул Фадеев.

Он отметил, что сериал «Слово пацана» не оказывает никакого влияния на подрастающее поколение.

«Что касается возгласов на тему того, что такие сериалы негативно влияют на детей и подростков и их надо запретить. В свою очередь я готов подготовить список факторов, которые в действительности влияют на неокрепшие умы, — например, новости, которые идут без цензуры, сайты, которые дети могут посещать без ограничений. Не заметил, что законодатели сильно обеспокоены этими вопросами. „Слово пацана“ будет за границами этого списка. Как педагог я могу говорить уверенно, что никакого влияния он на умы не оказывает», — считает Фадеев.

Слухи вокруг «Слова пацана»

Ранее в Сети появилась информация о том, что создатели киноленты начинают набор актеров на второй сезон. Однако исполнитель главной роли Вовы Адидаса Иван Янковский сообщил, что никакого кастинга на второй сезон не проводится. Актер призвал зрителей не верить слухам и подчеркнул, что у него нет личного Telegram-канала.

«Нету кастинга на второй сезон, не ведитесь. Нет у меня „телеги“, не ведитесь!» — сказал Янковский.

Он также прокомментировал новости о пересъемках финала «Слова пацана». По его словам, это тоже неправда. Янковский уточнил, что создатели сериала делают досъемки некоторых деталей, как было запланировано изначально.

Фото: Пресс-служба Wink Иван Янковский в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

До этого директор по внешним коммуникациям «НМГ Студии» Мария Далакян опровергла информацию о том, что в Ярославле переснимают последнюю серию картины. Она подтвердила, что идет плановый досъем натуры и отдельных фрагментов проекта.

Роскомнадзор не нашел нарушений в «Слове пацана»

Между тем Роскомнадзор не выявил нарушений закона в сериале «Слово пацана», сообщила изданию «ФедералПресс» депутат Госдумы Наталья Орлова, которая направляла соответствующий запрос. Она отметила, что еще не смотрела ленту, однако теперь обязательно ознакомится с ней.

По словам Орловой, в ответе ведомства говорится о том, что многосерийный фильм распространяется со знаком «18+», а анализ первых пяти серий показал, что нарушений действующего законодательства Российской Федерации в них нет.

Блогера из России обрили за «неуважение к армянам»

Telegram-канал Baza сообщил, что ереванские активисты из движения «Хайрактак» напали на 19-летнюю блогершу Юлию Финесс. По данным канала, общественники объяснили свои действия тем, что девушка неуважительно разговаривала с водителем такси и сотрудниками аптеки, а также справляла нужду в центре Еревана.

Видеозапись нападения опубликовали в социальных сетях члены «Хайрактака». Финесс заставили побрить голову, измазаться марганцовкой и биться головой о стену. Девушке пришлось извиниться перед армянами за свое поведение.

После инцидента блогер записала несколько видео в Telegram-канале. Девушка со слезами на глазах и с обилием ненормативной лексики рассказала, что нападавшие просили ее ничего не выкладывать в Сеть, однако она не послушалась. Вместе с тем Финесс заявила, что нужно учиться отвечать за свои слова. По ее мнению, активисты поступили с ней достаточно человечно, так как они могли выбить ей зубы, избить или изнасиловать ее, но не сделали ничего подобного.

«Они правда молодцы. В том плане, они могли сломать всю мою технику переломать мне ноги и так далее. Я не хочу ничего показывать, нет сил. Ничего, просто побрили голову. <...> Ну так мне и надо. <...> Может, я с этого что-то пойму. Это было хорошим уроком», — сказала девушка.

Финесс известна в Сети как треш-стример. Она устраивает конфликты с людьми и выкладывает видеозаписи инцидентов в Сеть. Также девушка прославилась скандальными публикациями в Telegram-канале, в котором она рассказывает о своей наркозависимости. Некоторое время назад Финесс пыталась лечиться в реабилитационном центре. В ноябре 2023 года она переехала в столицу Армении, по ее словам, по поддельному паспорту.

Фото: Социальные сети Юлия Финесс

Психиатр Василий Шуров заявил в интервью NEWS.ru, что ранее в отношении девушки были возбуждены дела. По его словам, в свое время она бегала с ножом по метро и оскорбляла полицейских. Пока суды шли, девушка проходила реабилитационную программу, отметил врач. Однако судья не захотела оставлять Финесс в реабилитационном центре, ее отправили на принудительное лечение, сказал психиатр.

Шуров подчеркнул, что затем Финесс резко изменилась, потребовала выписать ее, помчалась в Крым, где снимала видео про наркотики и выкладывала их в Сеть. Затем она поехала в Армению, где «оскорбляла и главу Чечни Рамзана Кадырова, и всех остальных», добавил он.

Ханна оправдалась за роды в ОАЭ

Певица Ханна заявила, что не понимает, почему ее осуждают за роды в Объединенных Арабских Эмиратах, а не в России. Артистка отметила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что роды в клинике в Дубае никак не связаны с тем, как она относится к Родине. Исполнительница подчеркнула, что является патриоткой.

«Кто вообще имеет право мне рассказывать и навязывать, где мне рожать? Как это соотносится с моим отношением к Родине? <...> Я улетела в законный декретный отпуск на два месяца. Рожала в феврале и хотела, чтобы этот прекрасный период прошел в тепле и на солнце. <...> В Дубае не дают гражданство! Это для тех, кто брызгал слюной, что я улетела за гражданством. <...> И вернулась сразу, как малышке исполнился месяц. <...> И да, я патриот своей страны», — объяснила Ханна.

Ранее в интернете распространился отрывок из интервью, в котором Ханна говорит, что не поехала рожать второго ребенка в США, потому что является патриоткой России, но и в РФ она не осталась.

По мнению исполнительницы, Telegram-каналам заплатили за то, чтобы отрывок из интервью распространили. Ханна отметила, что с момента выхода интервью прошел месяц и за это время «ни у кого никаких мыслей не было». Также певица отметила, что родила 10 месяцев назад и до недавнего времени подобные статьи не появлялись.

Ханна тщательно следит за своим внешним видом. Певица призналась, что для сохранения стройности и красоты необходимо окружать себя любимыми людьми. Тогда можно выглядеть ухоженной и счастливой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ханна

«Она (фигура. — NEWS.ru) не суперпрекрасная. Главное — все скрыть и все, что нужно, открыть. В принципе я этим и занялась сегодня. На самом деле просто нужно окружать себя любимыми людьми, людьми, которые тебя любят, кого любишь ты. Это самое полезное, чтобы выглядеть красивой, счастливой, ухоженной и в красивом теле», — заявила Ханна.

Певица известна слушателям по композициям «Музыка звучит», «От зари до зари», «Девочка расцвела» и другим. С 2010 года она состоит в отношениях с директором лейбла Black Star Павлом Курьяновым, известным под псевдонимом Пашу. В 2018 году у звездной пары родилась дочь. СМИ писали, что тогда перед родами Ханна легла в элитную клинику в Майами. В феврале этого года Ханна подарила Пашу еще одну дочку.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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