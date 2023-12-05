Фадеев с коллегами из СПЧ подготовит критерии для амнистии некоторых женщин СПЧ подготовит критерии для амнистии женщин-заключенных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев лично примет участие в проработке вопроса об объявлении амнистии для некоторых женщин, которые отбывают сроки лишения свободы, передает ТАСС. Правозащитники подготовят списки критериев, по которым будут амнистированы заключенные из женских колоний, которые не совершали насильственных преступлений.

Очень хорошо, что Дума отреагировала так быстро. Будем сейчас готовить, детали важны. Я буду в этом участвовать, — сказал Фадеев.

4 декабря президент России Владимир Путин допустил, что «некоторые категории женщин», отбывающих наказание, можно амнистировать. Тему амнистии затронула член СПЧ Ева Меркачева. Она попросила Путина помиловать всех женщин, совершивших ненасильственные преступления и у которых есть несовершеннолетние дети.

Также на встрече с членами СПЧ Путин отметил, что суровые наказания за ненасильственные преступления являются спорным явлением. Он считает нужным проработать этот вопрос в рамках улучшения законодательства и в дальнейшем выявлять каждый случай пыток в тюремной и правоохранительной системах. Как подчеркнул глава страны, этот вопрос нужно поставить на контроль. Подобные инциденты, по мнению Путина, являются «уродливыми».