ВС России поразили секретный разведцентр ВСУ: новости СВО на вечер 8 марта

Фото: МО РФ

Военкор Андрей Руденко опубликовал видео с нанесением авиационных ударов по расположениям украинских военных на Донецком направлении. По его словам, на кадрах показано применение фугасных авиационных бомб (ФАБ) в Красногоровке по занятым бойцами ВСУ позициям.

В свою очередь военкор Чингис Дамбиев показал видео поражения самоходной артиллерийской установки AS-90 британского производства на Угледарском направлении. По его словам, орудие ликвидировали авиабомбой ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Главные новости о том, что произошло в зоне конфликта утром 8 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Минобороны сообщило о сотнях уничтоженных дронов ВСУ

Российская авиация и системы ПВО за минувшую неделю ликвидировали 796 беспилотников Вооруженных сил Украины, кроме того, украинская армия потеряла самолет Миг-29, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские войска значительно улучшили свои позиции на Авдеевском, Херсонском, Купянском и Донецком направлениях. Согласно данным военных, Украина за неделю потеряла по всей линии фронта 7285 военнослужащих, 24 бойца ВСУ сдались в плен.

Фото: МО РФ

Российские военные поразили секретный центр космической разведки ВСУ

Вооруженные силы России в ходе ночных ударов по объектам украинской армии в Одесской области поразили один из самых секретных центров космической и радиотехнической разведки ВСУ — «Овидиополь-2», сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель». По его данным, этот объект активно спонсируется и фактически контролируется сотрудниками зарубежных спецслужб. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Украинские военные лишились еще одной самоходной артиллерийской установки Archer, поставленной Швецией на Украину, сообщает Telegram-канал «Степной ветер». Машина получила серьезные повреждения, хоть и осталась на ходу. Действие происходило под Северском. Шведская техника была уничтожена, предположительно, барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Штурмовики ВСУ осмелились ночью напасть на позиции ВС России

Военкор Александр Сладков написал в своем Telegram-канале, что ночью штурмовая группа ВСУ атаковала позиции российских военных, расположенные в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении. По словам журналиста, атаки противника были успешно отражены. Министерство обороны РФ не прокомментировало эту информацию.

Военкор отметил, что в ходе столкновения также применялись беспилотники со сбросом боеприпасов. По его словам, пятерым штурмовикам ВСУ удалось отступить.

Старший лейтенант Чалым Чулдум-оол получил звание Героя России, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг. Военного представили к награде после уничтожения колонны Вооруженных сил Украины и грамотного выполнения боевых задач.

Фото: МО Украины

ВСУ продолжают атаковать Россию дронами

Минобороны России сообщило, что украинские военные в ночь на 8 марта запустили на территорию РФ 12 дронов, все они были ликвидированы средствами ПВО. По сведениям военных, в Белгородской области был уничтожен один БПЛА, над Волгоградской — 11. Вторгшиеся на территорию России дроны были самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ 8 марта обстреляли поселок Теткино Глушковского района, никто из мирных жителей не пострадал. По его словам, было зафиксировано пять снарядов, которые упали на территорию железнодорожной станции.

Украинцам указали, что они неправильно используют танки Abrams

Украинские вооруженные силы совершенно неправильно используют американские танки Abrams в зоне боевых действий, считает отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. По его мнению, военнослужащим ВСУ не хватает навыков управления техникой. Экс-разведчик подчеркнул, что танки Abrams никогда не станут волшебной палочкой для украинской армии, что также применимо и к любому другому вооружению.

В Британии сообщили об отчаянном положении ВСУ на фронте

Положение украинской армии на фронте становится отчаянным, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис. Он отметил, что ВСУ бросили лучшие силы на линию соприкосновения, в том числе западное вооружение, которое ликвидируют российские бойцы. Меркурис добавил, что авиация ВС РФ в день совершает 100 боевых вылетов для бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины.

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