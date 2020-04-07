Ежедневный дефицит защитных костюмов в России достиг 300 единиц

https://static.news.ru/photo/74ff1db2-78e8-11ea-b58c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дефицит медицинских защитных костюмов в региональных больницах России достиг 300 единиц в сутки, заявил министр промышленности Денис Мантуров на совещании с президентом.

По словам чиновника, Россия закупила около 250 тысяч костюмов в Китае и подписала контракт на поставку ещё 1,05 миллиона единиц, но для покрытия дефицита потребуются новые поступления.

У нас дефицит примерно на 300 единиц по суткам. Поэтому с китайской госкорпорацией сейчас отрабатываем возможность ещё дополнительных объёмов, но они пока не подтверждают наличие капюшонов, — цитирует Мантурова ТАСС.

Как уточнил министр, врачам в регионах нужно около 800 костюмов ежедневно. Москва, где обнаружили большинство заболевших коронавирусом, обеспечена средствами защиты.

По информации Роспотребнадзора, число заражённых коронавирусом в России приблизилось к 7,5 тысячи. Погибли 58 пациентов с COVID-19, писал NEWS.ru.