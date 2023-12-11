Российские бойцы берут Клещеевку в клещи: новости СВО на вечер 11 декабря Нарышкин: Евросоюз разработал сценарий завершения конфликта на Украине

Фото: МО РФ

Страны Европейского союза ожидают, что Украина потерпит поражение после того, как истратит наступательный потенциал, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, в дальнейшем в ЕС надеются на создание «санитарного кордона» между Россией и Европой, который должен просуществовать десятилетия. Президентом Украины после ее поражения может стать главком ВСУ Валерий Залужный, считает Нарышкин.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 11 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия потеряла до 200 солдат на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины потеряли до 200 военнослужащих убитыми и ранеными в ходе боев на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, за сутки российские войска успешно отразили 18 атак на данном участке фронта и нанесли удары по живой силе и бронетехнике противника. Украинская армия также потеряла две бронированные машины и две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении противник отправил в бой штурмовые отряды 14-й, 21-й механизированных бригад и 57-й мотопехотной бригады, однако им не удалось выполнить поставленные задачи. Всего было отражено четыре атаки. Потери противника составили до 30 человек, также были уничтожены три автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» успешно отразили атаку 63-й механизированной бригады украинской армии, а также нанесли артиллерийские удары по вражеским позициям. В результате боев были уничтожены до 175 военнослужащих ВСУ, один танк, боевая машина пехоты, а также два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении противник потерял несколько образцов иностранной военной техники, рассказали в Минобороны РФ. Речь идет о САУ Krab (Польша) и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Аналогичная станция также была уничтожена на Запорожском направлении.

Российские артиллеристы продолжили наносить удары по позициям украинской армии на Херсонском направлении. Потери противника составили до 40 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены четыре автомобиля.

Фото: МО РФ

Российская авиация уничтожила два склада с оружием ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России нанесла удары по военным складам украинской армии. По данным оборонного ведомства, в результате атаки были уничтожены два склада, расположенные в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области.

За последние сутки были уничтожены 24 дрона ВСУ. Всего с момента начала специальной военной операции противник потерял свыше 9,6 тысячи беспилотников.

Штурмовики «Азова» потерпели поражение под Артемовском

Подразделения Вооруженных сил России нанесли поражение штурмовым отрядам «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе города Артемовска, сообщает Telegram-канал «Русская весна». По его данным, 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ, созданная на базе бригады «Азов», была выведена в тыл из-за высоких потерь среди личного состава. В Минобороны не комментировали эту информацию.

По данным канала, в настоящее время российская армия контролирует всю территорию Артемовска. Она ведет наступление на украинские позиции, расположенные к югу и северу от города. При этом особенно интенсивные бои ведутся в районе Клещеевки.

«Русская весна» отмечает, что третья штурмовая бригада ВСУ была создана ветеранами «Азова» под командованием националиста Андрея Билецкого. В начале 2023 года командование украинской армии перебросило ее в Артемовск, однако бригада не смогла удержать город под натиском бойцов ЧВК «Вагнер».

Российская армия берет Клещеевку в кольцо

Командование ВСУ оказалось в трудном положении в районе Клещеевки, утверждает военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, армия Украины вынуждена выбирать между отступлением и полным разгромом на данном участке фронта, так как ВС РФ постепенно охватывают Клещеевку. Это создает угрозу полного окружения, отметил Сладков. В Минобороны не комментировали эту информацию.

Сладков уточнил, что ВСУ терпят серьезное поражение не только в районе Клещеевки, но и Марьинки. По мнению военкора, в Марьинке у украинской армии остались считаные часы до полного поражения, так как ее постепенно выдавливают в сторону населенного пункта Георгиевка.

Подразделения ВСУ отступают с позиций под Часовым Яром

Украинские войска приняли решение отступить с позиций, расположенных под Часовым Яром в ДНР, рассказал заместитель командира штурмового отряда «Борз» по боевой части с позывным Кальмар. По его словам, противник бросает укрепления и тела убитых товарищей.

По мнению российского бойца, отступление украинской армии связано с тяжелым положением ВСУ на данном участке фронта. Это обусловлено тем, что украинцы больше не могут завозить подкрепления и боекомплекты, так как они не контролируют дороги.

Аналогичная ситуация наблюдается на левом берегу Днепра. По словам военного корреспондента Андрея Руденко, украинская армия в ближайшее время может полностью оставить свои позиции на данном участке фронта, так как Киев осознал бессмысленность удерживания левобережья. Кроме того, отступление связано с большими потерями, которые несут ВСУ в районе Крынок и Андреевского моста.

Фото: МО Украины

В США заговорили об угрозе войны с Россией из-за Украины

Президент США Джо Байден может сфабриковать повод для объявления войны России из-за ситуации на Украине, заявил отставной полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон. По его словам, аналогичная тактика использовалась Вашингтоном в Ираке.

Отставной офицер также подчеркнул, что США несут ответственность за конфликт на Украине, так как они попытались изменить расстановку сил в регионе, который находится в зоне влияния России. Уилкерсон считает возможное развязывание войны между НАТО и Россией безумием, однако не сомневается, что администрация президента США готова пойти на такой шаг.

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