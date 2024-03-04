Европейские вояки поняли — Путин может знать все их секреты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Публикация главой RT Маргаритой Симоньян записи беседы высокопоставленных немецких военных, рассуждающих о возможности применения дальнобойных ракет Taurus против Крымского моста, наделала переполох в странах НАТО. Канцлер Германии Олаф Шольц требует быстрого и эффективного расследования причин утечки, его коллега по партии министр обороны Германии Борис Писториус обвиняет Россию (а кого же еще?) в ведении гибридной войны. Немецкий посол вызван в наш МИД для вручения ему ноты протеста. После такой публикации мир уже не будет прежним.

Двойные стандарты в действии

Надо сказать, что Маргарита Симоньян, выждав паузу и дождавшись того, что сами немцы признали подлинность обнародованной записи, продолжает троллить наших «западных партнеров», обещая обнародования новых прослушек. Естественно, такое ожидание лишь усиливает напряжение внутри натовского истеблишмента, поскольку никто не может даже предположить, чьи откровения станут достоянием гласности.

Это на словах можно утверждать, что страны НАТО готовы избегать прямой военной конфронтации с Москвой и не считают себя вовлеченными в конфликт. На самом деле под прикрытием общей демагогии продолжается техническая подготовка к выводу эскалации на уровень, когда боевые действия рискуют выйти за границы нынешней Украины.

Фактически лишний раз продемонстрировано, как и в истории с американскими ракетами АТАСМS, что подтверждение готовности поставлять средства поражения на Украину появляется только тогда, когда эти снаряды уже не просто доставлены на выбранные позиции, но и готовы к применению. Вот и теперь появляются утечки, что некоторое число ракет Таurus уже размещено на специальных складах в Польше. И офицеры фактически только ждут отмашки на отправку немецких специалистов для нацеливания и обслуживания ракет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маргарита Симоньян

Шольц в тупике

Героическое сопротивление канцлера Шольца выглядит просто игрой на публику, дабы успокоить немецкое общественное мнение. Есть, правда, еще один вариант трактовки ситуации, который выглядит для Берлина еще более опасным: федеральный канцлер вообще слабо контролирует собственных военных, находящихся де-факто под американским командованием в Европе.

А это ставит руководство Германии в еще более двусмысленное положение. И если тот факт, что Германия в целом перестает быть субъектом международной политики, не сенсация, то новые аспекты внутренней нестабильности беспокоят местное «глубинное государство».

Тем более что еще не утихли до конца страсти по поводу того, что американская разведка прослушивала канцлера Ангелу Меркель и ряд других ведущих германских политиков. Как говорится, есть разведки дружественных стран, но нет дружественных разведок. Тот скандал поспешно замяли. Но где гарантия, что нынешнее расследование беседы генералов вновь не выведет на прежние сюжеты, которые могут быть связаны и с нынешними разоблачениями.

Путин в курсе всего?

Конечно, публикация, доверенная Симоньян и ее международному агентству, — это демонстрация возможностей, прозрачный намек на куда более широкую информированность. Просто этот кусочек беседы касался очень актуальной и болезненной темы вовлечения Германии в украинский конфликт.

В некоторой степени можно говорить о том, что в большой игре (в которой Украина — просто одна из ставок) появляются новые сюжеты и возможности для торга вокруг рождающейся новой архитектуры мира. Ясно, что сама Симоньян не могла пойти на публикацию по собственной инициативе. Такое решение было санкционировано на высоком уровне. Значит, потенциальным переговорам о масштабном урегулировании и построении системы взаимной безопасности могут предшествовать и новые неординарные шаги.

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