Не конец истории, а  торг действием

Силовые действия России, направленные прежде всего на реальное обеспечение безопасности Донецкой и Луганской республик, это не конец истории, а реальная основа для новой глобальной сделки. Как выражаются некоторые эксперты, дан старт новой верификации, а фактически — переоценки влияния и реальных возможностей и НАТО, и России, и её предполагаемых союзников.

Известно, что коллективный Запад Советский Союз не любил, но реально его опасался. В ходу были тезисы о том, что зажатое в угол советское геронтократическое руководство может даже решиться на немыслимое — ядерный удар. На Россию, преемницу СССР, автоматически перенесли антипатию, которую мы унаследовали ещё со времён разорённой крестоносцами Византии, но её уже в реальности не побаивались. Тем более считалось, что прозападная новая российская элита не пойдёт против своих откровенно шкурных интересов. Её же финансовую привязанность к Западу использовали для корректировки и манипулирования российской политикой в целом. И политика эта долгие годы выглядела половинчатой и нерешительной. Особенно на фоне нечётко сформулированных национальных интересов. Тех самых красных линий.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Что происходит теперь, если абстрагироваться от потока самых изощрённых угроз в адрес России? По образному выражению западного коллеги, разъярённого медведя пытаются загнать обратно в берлогу мокрым полотенцем. После провала и поспешного, с элементами мелодрамы, бегства натовских сил из Афганистана Североатлантический альянс вновь не может при всём желании продемонстрировать собственную эффективность.

Да, Украина внеблоковаая страна, но, во-первых, её усиленно науськивали на Россию, а во-вторых, открыто перешли к созданию на её территории натовской военной инфраструктуры, в частности, речь идёт о строительстве англичанами в Очакове станции акустического слежения за нашим Черноморским флотом и так далее.

Однако быстро выяснилось, что поддерживать санкциями Украину — это пожалуйста (американцы уже до этого 101 раз вводили рестрикции против России). А вот реально воевать за взбудораженную и спровоцированную страну и нести потери — увольте. За разбитые горшки должен платить сам Киев.

Стоит ли говорить, что НАТО в глазах прежде всего младших партнёров начинает напоминать в переносном смысле ядерное оружие. Да, блок вроде бы остаётся эффективным средством сдерживания, но не более. Поскольку вряд ли рискнут применить его военный потенциал против ядерной же державы. Тогда о какой атлантической солидарности можно говорить? Ох, не зря президент Хорватии Зоран Миланович предупредил, что солдат его страны на Украине не будет. А ведь многие «младшие члены» входили в Альянс исключительно ради получения входного билета в Европейский союз и последующих субвенций.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Те же поляки и венгры наверное предпочти бы сами откусить по куску украинской территории, а не воевать за сохранение территориальной целостности соседки. А ведь весной во Франции президентские выборы. А там и парламентские в Италии. И опять же, правые французские кандидаты, открыто выступающие за независимую политику их страны вне НАТО, получают весомый аргумент в поддержку своей позиции. Чем им может ответить действующий президент Франции атлантист Эммануэль Макрон, пытавшийся активно играть на внешнеполитическом поле? А его противник Эрик Земмур предлагает от имени Франции выступить за новое соглашение между Россией и НАТО. И на таком фоне Макрон выглядит мятущимся, вечно опаздывающим неудачником.

Так что вопрос взаимного обеспечения безопасности в Европе не только не снят с повестки, но прибрёл новое весомое значение. Время пока работает на Россию.