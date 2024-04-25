Европеист объяснил психоз Макрона по поводу будущего России, Франции и ЕС Европеист Федоров: психоз Макрона объясняется страхом перед Ле Пен и победой РФ

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что заявлением о гибели Европы ему удастся мобилизовать сторонников перед выборами, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с NEWS.ru. По словам эксперта, главе государства нужен драматизм и нагнетание паники, ведь Макрон уже потерял большинство в нижней палате парламента, а все его законопроекты проходят на грани вотума.

По замыслу Макрона, это заявление должно мобилизовать его сторонников перед европейскими выборами, так как партия президента Франции уступает свыше 10 процентных пунктов «Национальному объединению» — его считают в республике националистическим и популистским в главе с Марин Ле Пен. Ее рейтинг уже на уровне 30% держится около года. И никак Макрон тенденцию не переломит, — заявил политолог.

Макрон боится победы Ле Пен, а помимо этого он еще и боится Россию, добавил эксперт. Он считает, что победа РФ ознаменует закат Европы. На этом строится вся предвыборная программа политика, объяснил политолог.

До этого Макрон также заявил, что странам Евросоюза следует быть готовыми к тому, что с Россией нужно будет выстраивать отношения после завершения конфликта на Украине. Глава государства уверен, что в этом деле Европе поможет система безопасности.